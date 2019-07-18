查違建檢舉挨批侵犯隱私　北市推「自主檢查表」自行回覆

▲查違建檢舉挨批侵犯隱私，建管處推「自主檢查表」。（圖／記者姜國輝攝）

記者楊亞璇／台北報導



台北市議員戴錫欽5月質詢時指出，建管處官員以檢舉案為由，在沒有相關事證的情況下，逕自認定家中有違建，要求開門入內檢查，恐有侵犯隱私的疑慮，當時建管處長張明森承諾研擬改善。時隔一個多月，建管處近日研擬自主檢查表，允許當事人在14日內自行填寫後回覆，改善隱私問題。

戴錫欽當時提到，根據資料顯示，105年至108年5月，建管處已發出525張領勘函，其中約有474件的案件來源是民眾檢舉，有建管處官員以檢舉案為由，派員前往查看，不過，連警察去民眾家中搜查都需要法院搜索票，市府的成案要件卻如此寬鬆？



建管處表示，就檢舉或陳情案件，內容無具體事證及涉及室內私領域範圍者，建管處寄送自主檢查表，通知當事人在14日內自行填寫後回覆；未回執者，即依規定辦理第一次定期領勘，如經定期領勘達二次，且仍未配合者，依行政執行法第30條規定處予新台幣5000元怠金。



建管處指出，若檢舉或陳情案件，內容有具體事證，或涉有危害公共安全者，則持續定期辦理領勘，如仍拒不配合，即依規定處予5000元至30萬元怠金，直至當事人配合領勘或查報為止。