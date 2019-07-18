換車要快！　汽機車汰舊換新減徵貨物稅　187萬輛已受惠

▲財政部統計，汽機車汰舊換新減徵貨物稅實施3年半以來，已經有187萬輛車受惠了（圖／記者游鎧丞攝、翻攝自政威車業、示意圖）

記者吳靜君／台北報導

貨物稅第12條規定，105年1月針對汽車、機車等汰舊換新可以減徵貨物稅，其中出廠6年以上的汽車、出廠4年以上的機車汰舊換新，小客車、小貨車以及客貨兩用車可以減徵5萬元、機車減徵4,000元，鼓勵民眾汰舊換新買新車，減少空氣汙染、落實環保。

汰舊換新減徵貨物稅 3年半來減徵300億元

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財政部今（18）日公布統計通報，自105年實施之後，貨物稅已經減徵了300億元，實施第1年減徵金額為68億元、第2年為驟增為93億元、第3年為94億元，今年上半年已經達到42億元。

若以各車種減徵金額所占比重來看，今年上半年來看以小客車占六成一最大，其次機車占一成七，小客貨兩用車占一成四，小貨車占7.4%。財政部統計來看，這3年半來，減徵輛數已經達到187萬輛，其中機車占比高達74％、而小客車則大約是兩成左右，換車仍以機車與小客車為大宗。

▲汽車汰舊換新減徵貨物稅實施3年半來，貨物稅減徵金額以及各種車輛的占比。（圖／財政部提供）

觀察國內新汽車掛牌數變化，103年受換車潮影響，銷售量為42.4萬輛，創下95年以來新高，105年又因實施車輛汰舊換新減徵貨物稅政策，刺激車市買氣，銷量連續2年達44萬輛以上；民眾購買新汽車使用減徵優惠比率在105年為二成六，其後均逾三成三。因實行車輛汰舊換新政策，10年以上老舊汽、機車占比自105年起轉呈下降，今年5月底已降至50.1%，有助於提升車輛行車安全與空氣品質。

▲汽機車汰舊換新，汽機車車輛減徵情形。（圖／財政部提供）

電動汽機車 減徵貨物稅17.6億元

另外，100年政府即已實施汰舊換新車若是換完全以電能為動力的電動小客車、電動機車，完稅價格在140萬元以下免徵貨物稅，超過部分減半課徵；超過140萬元者，超過部分可以按小客車稅率減半徵收外，還可以減徵5萬元。根據財政部統計，實施至今，電動汽車減徵車輛數僅有2200輛，減徵金額共6.8億元；電動機車為17.3萬輛，減徵金額10.8億元。

值得注意的是，汽機車汰舊換新減徵貨物稅的政策，預計在110年1月落日，所以目前還剩約1年半的時間，財政部也尚未決定優惠是否延長，所以民眾還是把握時間將老舊車輛換新，環保還可以省錢。