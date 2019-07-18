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公開發行公司注意！第2季財報送董事會前缺這3人簽章　小心挨罰480萬

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▲▼金管會。（圖／記者戴瑞瑤攝）

▲金管會今天宣布，今年第2季財報開始，必須先由董事長、經理人及會計主管簽名或蓋章，才能送審計委員會或董事會。（圖／記者戴瑞瑤攝）

記者紀佳妘／台北報導

國內2,382家公開發行公司要注意！金管會今（18）日表示，從今年第2季財報開始，在送審計委員會或董事會前，必須先由董事長、經理人及會計主管簽名或蓋章，若有違者，將依法處以24萬至480萬元罰鍰。

《證券交易法》第14條之5及第36條已在6月21日經總統修正公布，金管會證期局副局長蔡麗玲表示，這次修正主要是考量財務報告之編製係公司管理階層的責任。

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為落實公司治理，加強公司對財務報告的內部管理程序，金管會明定公司提報審計委員會及董事會的財務報告，須由董事長、經理人及會計主管簽名或蓋章。

實務上來看，蔡麗玲指出，公司提報審計委員會或董事會的財務報告，常有未經董事長、經理人及會計主管簽名或蓋章的情形，而是等到董事會通過後，才在財務報告用印。

金管會提醒，配合證券交易法修正，公司在辦理今年第2季財務報告時，財務報告應由董事長、經理人及會計主管簽名或蓋章後，再提報審計委員會或董事會通過，呼籲公司應預為安排及早因應。

至於用印後送董事會或是董事會後再用印，儘管程序有所不同，但法律責任是一樣的。蔡麗玲說，關於財務報告的法律責任是訂在證交法第20條之一，不管是會計主管、經理人或公司負責人都要負起相關責任，藉此提升公司治理。

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關鍵字：金管會,公發公司,財報,簽名,蓋章

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