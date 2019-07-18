智慧手機、5G驅動／台積電Q3季增18%　下半年「手刀衝」

▲台積電總裁魏哲家。（圖／資料照）

記者周康玉／台北報導

台積電（2330）今（18）日舉行第2季法說會，第2季財報符合預期，同時釋出第3季財測。台積電預估第3季營收達91-92億美元，毛利率預估在46%-48%之間，營業利益率則在35%-37%之間。其中營收部分，估季增17%-18%；毛利率則季增3-5個百分點；營業利益率季增3.3-5.3個百分點，皆較第2季大幅增加。

台積電總裁魏哲家表示，第3季進入傳統消費型電子旺季，加上智慧手機新品發表，手機有強勁需求（strongly demand），因此業績將在第3季有雙位數的季增率；此外，受到5G的驅動，同時帶動成長四大平台在第3季成長均有顯著成長。

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預估台積電四大成長平台以第3季來看，以智慧手機為最、有雙位數的季增率，物聯網同樣也雙位數成長，高速運算（HPC）則為個位數成長，車用則是微幅成長。從全年度來看，物聯網有雙位數年增率，智慧手機和HPC皆為個位數成長，車用因上半年太弱，全年則是負成長。

從季度展望來看，魏哲家表示，第3季比第2季好，第4季又會比第3季好，下半年也一定會比上半年好。然而由於大環境像是中美貿易戰的不確定因素仍在，因此對於全年的成長率尚無法評論。能確定的是，目前全年度並沒有下修。