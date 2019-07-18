中美貿易戰邊談邊打　2019上半年企業募資全面衰退

▲金管會統計指出，今年上半年公開發行公司國內、外募資金件數和金額，皆較去年同期衰退。（圖／記者紀佳妘攝）

記者紀佳妘／台北報導

根據金管會最新統計，2019上半年公開發行公司國內、外募資金件數和金額，全面較去年同期衰退，主要是中美貿易戰衝擊，使得企業募資全面縮手。

根據金管會證期局統計，2019上半年度公開發行公司國內募資申報生效案件達109件，金額為2,507.66億元，加上海外募資申報生效案件2件，金額28.80億元，籌資申報生效案件總計有111件，金額為2,536.46億元，分別較去年同期減少12.60%、16.52%，

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金管會證期局副局長蔡麗玲表示，主要是受中美貿易戰影響，企業募資較為保守，加上2018上半年度大型募資案件較多，像是國泰金募資420億元、富邦金募資400億元所致。

今年上半年度公開發行公司辦理私募案件共42件，金額為188.65億元，占公私募合計金額的比重為6.92%，較上年同期46件，件數及金額都比去年同期減少，主要是2018上半年度大型私募案件較多影響。

至於私募件數及金額皆較往年低的原因為何，蔡麗玲指出，一般來說，正常的企業都希望往公募的方向走，大多數進行私募的企業通常經營狀況較差，目的是為了改善財務體質，因此私募案件或金額減少，並非不是一件好事。

另在國內外募資方面，今年上半年公發公司辦理國內募集金額占總募集金額的98.87%，海外募集金額占總募集金額的1.13%，顯示企業仍以國內募集資金為主；至於資金用途部分，公開發行公司辦理國內現金增資及發行公司債的資金用途，又以償還債款及充實營運資金占最多。

值得一提的是，今年1至6月償還債款金額為1,522.24億元，比重達60.12%，創下近10年最高；至於轉投資的金額及比重，分別為119.18億元、4.71%，較2016上半年的74.48億元、4.39%來得高。

蔡麗玲指出，2016上半年當時的景氣燈號是藍燈，加上經濟成長動能不足，企業在運用資金上較為保守，在利率持續走低、銀行借款增加的情況下，進而影響資本市場募資情況。