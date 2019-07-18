紡拓會集結12家企業赴深圳參展　現場接單金額超過300萬美元

▲ 三加一能量公司向韓國記者介紹創新紗線。（圖／紡拓會提供）

記者李瑞瑾／綜合報導

紡拓會與法蘭克福展覽公司合作組團，集結12家台灣紡織業者與來自世界各地、超過900家的參展商參與「2019年深圳國際紡織面料及輔料博覽會」，台灣廠商現場接單金額預估超過300萬美元。

「2019年深圳國際紡織面料及輔料博覽會」於本月4日至6日在深圳會展中心舉辦。依主辦單位統計，本展展出面積達35,000平方公尺，有超過900家參展商參與，除中國大陸展商外，包括台灣、香港、日本、韓國等展團，以及英國、新加坡、印度、澳洲和土耳其等國參展。經過過去幾年的發展，深圳面輔料展已被業界認定為中國大陸華南地區最全面的紡織品採購平台。

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本次台灣館參團廠商計有力鵬、中榮、美祺、東世、東纖、立穏、勤倫、三加一、岱琪、同鎰、峻宜、嘉泰等12家企業。本次深圳展主要買主有FILA、HUGO BOSS、IKEA、C&A、Dupnot、Coach，以及香港利豐、LEVI’S等採購辦公室；中國大陸買主有知名服裝品牌，如喬丹、地素、富安娜、珂萊蒂爾、帶領者、海瀾之家、雪國天嬌等眾多採購商。據紡拓會現場調查指出，台灣參展廠商接單金額預估超過300萬美元。

▲ 立穩公司布料獲得眾多買主參觀。（圖／紡拓會提供）

紡拓會表示，目前儘管中國大陸紡織服裝產業受到內部整體經濟成長趨緩、對外貿易障礙等不利因素的影響，但中國大陸一直都是我國紡織服裝的重要出口地區，深圳展亦是大陸華南最重要的國際紡織專業展，受到國際及當地買主的重視，值得我國紡織業者持續耕耘及曝光。為提升更好的展出效益，本展預計明年會遷移至全新展館，鄰近深圳寶安國際機場，展場場地規模更勝於本屆深圳會展中心，明年展期預計調整為10月28-30日。