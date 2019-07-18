全球降息風帶動新興市場成長　投信：經濟成長率、貨幣走勢全勝成熟市場

▲ 滙豐環球新興市場債券主管Nishant Upadhyay。（圖／記者李瑞瑾攝）

記者李瑞瑾／台北報導

經濟數據的持續波動，為市場增添不確定性，然而新興市場就在此之中嶄露頭角，滙豐投信認為，新興市場在下半年當中，不論成長率或是貨幣表現，相較之下都比成熟市場更有吸引力。

滙豐投信表示，新興市場的成長率整體來說相較成熟市場更有吸引力。過去10年來，新興市場的基本面都在持續改善中，包含經常帳、財政狀況、外在狀況都比較好，經常帳的赤字狀況縮減，預算赤字也有顯著改善。展望未來5年，新興市場成長率還是會較成熟市場更高。

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為因應美元強勢升值催生的通膨狀況，新興市場央行匯率政策大多走向緊縮，匯率走勢向上，讓進口負債比率、貿易條件與通膨狀況都趨向穩定。今年以來，資金流入新興市場的狀況強勁，雖全球投資人對新興市場債的配置還是處於減持狀態，但目前做多美元的狀況已經到達顛峰，預期美元強勢的狀況走緩後，接下來新興市場貨幣壓力會減小，提供了升值空間。

在美元相對被高估，日圓與歐元相對便宜的情形下，美元強勢的情形會逐漸淡化，目前新興市場貨幣相對之下更有吸引力，而不同地區新興市場的貨幣狀況也不盡相同，亞洲貨幣普遍較貴，而拉丁美洲與中東相對比較便宜。

對於整體新興市場的評價，滙豐環球新興市場債券主管Nishant Upadhyay表示為中性偏樂觀，但每個市場狀況不一，因此認為新興市場「好，但沒有到非常好」。依目前經濟狀況來看，對於新興市場來說的確有些負面因素，但全球成熟市場降息的步調也有加分作用。綜合來說，新興市場債券的報酬可以讓投資獲得額外補償，因此對新興市場的態度是偏正向。

▲ 中美貿易戰威脅至今仍未完全解除。（圖／達志影像／美聯社）

另一方面，針對中美貿易戰的分析，目前中、美皆對500億商品進行25%雙邊課稅，另外，美國對2000億中國進口商品課稅10%、中國大陸也針對600億美國進口商品課稅8%。

據牛津經濟研究院（Oxford Economics）的預測，若是未來美中關係惡化，美國將2000億中國進口商品稅率調升至25%、中國將600億美國進口商品稅率調升至25%，這樣的狀況對於整體經濟環境影響與目前差異不大；但若中美關係高度緊張，情況變成美國對大陸2870億的商品新增25%關稅、大陸針對美國1100億商品稅率調升至50%的話，對於全球的經濟成長衝擊會變得更大。

在美國匯率政策部分，市場關注通膨狀況，因將影響到美國聯準會（Fed）利率政策走勢。而針對Fed降息的可能性，Nishant Upadhyay認為，7月降息可能性很大，而是否會再有第二次降息可能，則是要看7月降息之後的經濟數據反映，若數據仍持續放緩，則有可能進行第二次降息。