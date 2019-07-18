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台企銀協助危老都更貸款　今年授信金額目標150億元

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▲▼台企銀總行。（圖／記者吳靜君攝）

▲台企銀總行。（圖／記者吳靜君攝）

記者吳靜君／台北報導

台企銀今（18）日表示，12月底成立創新金融專案辦公室，至今年6月都更危老等相關業務核准授信64.5億元，目前追蹤列管的都更案12件、危老重建案16件，金額合計約103億元，至8月底核准授信金額可達100億元，預計今年底之前將完成150億元的目標。

台企銀表示，過去都更危老大多以住宅重建為主，值得注意的是，因應國際經濟情勢轉變、中美貿易戰問題，引發台商回流，現階段台企銀也將「廠辦都更重建」也納入了業務推展重點，鎖定了供缺廠商老舊廠房辦理更新重建，讓原本低樓層工廠變成立體化廠辦，增加可使用面積，加上「種電、儲能、智慧化」概念，打造結合智慧、綠能、科技新一代廠辦大樓，促進廠業升級，不但響應政府推動的綠能政策，鼓勵企業自己發電利用，同時解決目前台灣「五缺」的缺電、缺地問題。

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台企銀主管表示，目前廠辦都更重建正在追蹤洽談有5件，在雙北地區有4件，包含新莊1件、土城2件、林口也有1件，預計8月將核准新莊觸控軟板廠，融資需求大約是20億元、桃園則也有1件，今年估計會核准2件。

台企銀規劃，未來創新金融專案辦公室將深入有都市更新意願的社區及工業區等，結合「融資、信託、綠能、銀髮」等多元創新方式，加上建築經理公司專業管理及續建等機制，協助各類型都更運作都能更為順暢安心。

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關鍵字：台企銀,危老都更,目標,核准授信金額,廠辦都更,台商回台

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