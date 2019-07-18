弄丟電費帳單怎麼辦？台電首推超商補單　全台超過1300家方便繳費

▲弄丟電費帳單不用怕！台電聯手萊爾富首推超商補單繳費，全台超過1300家門市自即日起同步開放。（圖／台電提供）

記者林淑慧／台北報導

你有遺失電費帳單的經驗嗎？台電公司今（18）日表示，自即日起攜手萊爾富超商，首度開放補單繳電費服務，不管是弄丟電費帳單，或是超過代收繳費期限，都可至全國超過1300家萊爾富門市補單繳費，歡迎民眾多加利用。

台電表示，為鼓勵民眾使用，9月10日前到超商繳電費，將獨家享有萊爾富大杯拿鐵咖啡折20元優惠。

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民眾家中的電費帳單若超過代收期限，或是手邊沒有帳單，只要在拆表終止契約之前，都可直接到全國1350家萊爾富超商門市，使用Life-ET多媒體事務機輸入電號，不用任何單據就可輕鬆繳電費。

另外，超過代收截止日的電費帳單，除了可到萊爾富補單繳費之外，民眾也能利用行動支付(包含街口支付、LINE Pay一卡通、台灣Pay、歐付寶、Pi拍錢包、橘子支付、行動比爾、Come2Pay繳費通、掌櫃等9大平台)，或是台電e櫃檯App線上信用卡繳費。

依據台電統計，全國現有約1400萬用戶，約有5成、700萬戶使用存簿、信用卡固定扣款代繳電費，名列民眾繳費管道第一位；排第二則是便利商店代收，共有34%、約480萬用戶，如以去年為例，4大超商即代收近3000萬張電費帳單、金額超過600億元；另外，台電也提供行動支付、銀行代收與臨櫃繳費等管道。