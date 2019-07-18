中信老臣涉賤賣松壽總部　顧立雄：等偵查告一段落後進行了解

▲金管會主委顧立雄。（圖／記者紀佳妘攝）

記者紀佳妘／台北報導

中信金前財務長張明田涉嫌賤賣不動產賺價差，引起外界議論紛紛。金管會主委顧立雄今（18）日表示，之前金管會移送的是台南案；至於總部出售一案，金管會則會等偵查告一段落，再進行了解是否有以前尚未處置過的事項。

金管會主委顧立雄今天出席「信託業辦理高齡者及身心障礙者財產信託評鑑」頒獎典禮，他會後受訪時表示，就他了解，檢調單位調查的台南案，「這是我們之前移送的案件」，不過由於現在偵查不公開，所以不太適合談太多。

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顧立雄表示，「我們是跟內湖那個案子一起送的，主要是送台南的部分」，至於總部出售一案，他則說，手上並沒有特定資料，因此不清楚，且現在偵查中，這都是過去的案件，所以有些相關報告也都已經出來了。

至於總部是否有缺失，顧立雄說，若有其他相關缺失的話，等到偵查告一段落，將就拿到的報告進行了解，看看有沒有以前尚未處置過的事項。

中信金昨晚再度提出2點說明，針對松壽大樓一案，強調整個調整底價過程，均為鑑價公司所出具意見，並經本公司依照決策流程充分討論，且經董事會決議後進行。

至於台南東區北門路不動產案，中信金表示，該案於接獲承購需求後，承辦人均依照本公司規定流程，並參照鑑價公司所出具意見辦理出售作業。