▲「珍珠哽」正夯，本身也是「珍奶控」的晶華酒店集團董事長潘思亮，引領旗下團隊推出「粉圓嘉年華」活動，搶搭精品美食熱潮。（圖／記者湯興漢攝）

記者林淑慧／台北報導

內政部臉書小編在臉書引發「珍珠哽」話題，五星飯店也搶搭熱潮。台北晶華酒店今（18）日推出「全民瘋珍珠．粉圓嘉年華」活動，集結旗下五間餐廳主廚團隊的巧思，在中式、西式到義式餐點中加入珍珠，除了顛覆饕客味蕾，也讓今日股價收紅小漲。

來自台灣的珍珠奶茶，曾經榮登美國CNN有線電視網「全世界最好喝飲料調查榜」，正在全球各大城市掀起一股爭相品嘗的美味旋風，晶華酒店集團董事長潘思亮本身也是珍奶控，在他「愈在地、愈國際」的餐飲經營哲學下，晶華餐飲團隊大玩珍珠哽。

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▲外型宛如一片黑糖珍珠瀑布般流下的珍珠奶茶戚風，視覺效果頗為吸睛。共有四吋、六吋與八吋可選擇。（圖／晶華提供）

晶華表示，這次請來「甜點界的馬可波羅」、新任的點心房行政主廚安卓歷亞．柏諾菲尼(Andrea Bonaffini)主導粉圓嘉年華活動，曾任職義大利米其林二星餐廳的他，將台灣珍珠奶茶巧妙變身推出七款糕點；其中，珍珠奶茶戚風外型宛如一片黑糖珍珠瀑布般流下，視覺效果相當吸睛。

台北晶華酒店董事總經理吳偉正表示，來到台北晶華與麗晶精品消費用餐的客人都是「目的客」，麗晶精品將持續爭取精品餐飲品牌進駐，以強勢品牌的特色商品，加上台北晶華酒店的好服務，持續創造消費動機吸引客人上門。

在打造精品美食新聚落的目標下，台北晶華酒店的餐飲持續創造話題，也推升近期股價表現，晶華今天以177元除息交易，盤中最高上漲1.69％至180元，終場以178元作收，漲幅約0.56%，填息走勢穩健。