2名7、8年級生抱走6.36億頭獎　年輕上班族聽媽媽的話...贏得近4億彩金

▲台彩今天公布2019上半年億元彩券，一共有12名幸運兒一夕間成為億萬富翁。（圖／記者紀佳妘攝）

記者紀佳妘／台北報導

台灣彩券今（18）日首度亮相中獎彩券，單是2019上半年一共有12位幸運兒抱走億元以上的頭獎，其中有2位還是年紀輕輕的7、8年級生，總計抱走6.36億元，一夕之間成為億萬富翁。

台彩總經理蔡國基表示，今年初在台南市有一名年輕人中了3.87億元大樂透彩券，當時他的媽媽邀他一起去買彩券，兩個人都用電腦選號，不過媽媽那張並沒有中獎，而他卻中了大獎。

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據了解，這名20多歲的年輕人中獎後，他除了大方捐款1,550萬元給公益團體，同時也幫家裡買一棟房子，其餘的部分則以定存和壽險等方式進行理財規劃。

另一名年輕的億萬富翁則位在新北市，他買大樂透一次就中了2.49億元頭獎，台彩透露，這名年輕人主要是以自己選號的方式買彩券，這些號碼都是他的爸爸過去買的同一組號碼。

至於號碼如何挑選，台彩指出，這些號碼是由以前曾幫助過他們家恩人的車號，加上自己的車號和生日等排列組合而出。這次他中頭獎後，除了做壽險理財規劃外，同時也捐款200萬元給公益團體。

此外，台彩也秀出今年在台中開出最高威力彩頭獎獎金5.21億元，這名幸運兒則是50多歲的服務業股東，買彩券已有10年的時間，幸運中獎的他直言，心臟跳得非常厲害，更大方捐5,000萬元給公益團體。他認為，買彩券就是做公益，同時也送給未中獎的人一句話「持之以恆，再接再厲」。