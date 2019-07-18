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一年賺逾200萬　「炒鞋」成為陸青年致富聖經

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▲▼運動鞋。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲「炒鞋」近來似乎已變成一筆穩賺不賠的生意。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

財經中心／綜合報導

「炒股不如炒幣，炒幣不如炒鞋」如今已成為中國大陸年輕人的致富聖經，萬物皆可炒，何況是球鞋。據陸媒報導，一雙鞋經過熱炒，能比發售價高10倍的價格賣出，一年甚至能賺到50萬人民幣（約新台幣229萬元）。

這是一個萬物可炒的時代，從房子股票到原油黃金，從虛擬貨幣到生薑大蒜，一切物品都可以擁有期貨屬性，而「炒鞋」近來似乎已變成一筆生意。陸媒中新經緯報導，2017年9月，Nike旗下Air Jordan與國際潮牌Off-White合作，設計一款名為「Off-White x Air Jordan 1」的聯名鞋款，每雙在中國大陸市場售價為1499元人民幣（約新台幣6800元，台灣定價為6300元），不過在官方發售後沒多久即被炒到1.2萬元人民幣（約新台幣5.4萬元）；至於紅白黑配色的Air Jordan 1在短短2年價格更一路飆漲至7萬元人民幣（約新台幣32萬元）。

請繼續往下閱讀...

Nike及Adidas這些體育巨頭，近幾年通過聯名加限量的飢餓行銷，成功活躍了球鞋市場，並且將球鞋市場從專業引領向了潮流。

炒鞋人把鞋炒出了「天價」，他們讓鞋子不再僅是拿來穿的鞋，而是擺在家中的「收藏」。一名二手潮鞋店告訴中新經緯，「一般鞋子的拿貨成本在1000元（人民幣）左右，但二級市場可把價格翻炒10倍以上。」炒鞋割韭菜的邏輯就是，先割一輪囤鞋炒鞋的散戶，再割一輪老老實實自己買自己穿卻無緣搖號中籤的消費者。

鞋可以被炒，主要是由於商家的「飢餓行銷」所致。舉例來說，去年大陸體育品牌安踏與勇士球星湯普森（Klay Thompson）推出以湯普森愛狗Rocco為主題的聯名鞋款KT 3-Rocco，總發售量僅有350雙，即便僅是二線球鞋品牌仍引起巨大的轟動。

據統計，限量款球鞋的發售數量及排號數量比例約維持在1：6的狀態，這意味著，排隊的6個人，僅有一人能幸運地買到心儀的鞋子。炒鞋玩家認為，要想杜絕炒鞋現像只有品牌方提高出貨量，不過目前看來，品牌方或許是默許了這一現象的存在。

「50%的利潤就會讓資本鋌而走險，100%的利潤就能讓資本踐踏一切法律。」新浪科技指出，面對如今限量球鞋動輒數倍甚至數十倍的利潤率，炒鞋這行自然也就應運而生。同時，炒鞋的風險又較股市及虛擬貨幣小得多，只要你有錢，盤子開得足夠大，基本上就能穩賺不賠。

在這場炒鞋遊戲中，大部分的人看起來都是贏家，包括推出限量球鞋的運動品牌、代言球鞋的明星、炒鞋者與搶買球鞋的莊家及鑑明真假的鑑定交易平台等，而唯一的輸家即那些真正的消費者。對此，新浪財經指出，「歸根到底，不論是聯名款還是限量款，只不過是走路時雙腳的伙伴。瘋狂的球鞋市場背後，是靠部分消費者支撐起的一堆泡沫。」

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關鍵字：炒鞋,炒作,泡沫

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