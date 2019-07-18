日本出口量連續7個月下滑　日本央行行長：不排除採取量化寬鬆政策！

▲日本6月份的出口量已經連續7個月下滑。（圖／路透）

財經中心／綜合報導

《路透社》報導指出，日本6月份的出口量已經連續7個月下滑，因為中美貿易戰、中國經濟成長走緩，以及貿易保護主義高漲而承壓；而且，今年日本7月份的製造業信心也滑落到3年以來的低點。

根據日本政府在本週四公佈資料顯示，受到汽車零組件、鋼材銷售減少所致，日本6月份的商品出口量與去年同期相比，下滑6.7％，比預期的下滑5.6％，來得更差；同時，6月份的商品進口量與去年同期相比，下跌5.2％，也比市場預期的下滑0.2％，來得更差。

請繼續往下閱讀...

此外，《路透社》也指出，中美貿易戰、全球需求走軟；以及日本最近宣佈緊收對韓國的部份高科技材料出口限制等因素，皆使日本在今年7月份的製造業信心跌到3年以來的低點，也凸顯了出口導向型經濟的脆弱性。

而且，日本瑞穗（Mizuho）證券首席經濟分析師上野泰（Yasunari Ueno）指出，倘若美國聯準會（Fed）近期採取降息的措施，或將推高日元，這會導致日本的出口競爭力進一步弱化。

日本央行總裁黑田東彥（Kuroda Haruhiko）在上個月的政策評估會議中表示，倘若全球經濟狀況惡化，不排除進一步採取量化寬鬆政策與其它刺激措施。