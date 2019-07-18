經濟部與內政部小編罰站！官方臉書大玩珍珠哏　釣出野生蘇貞昌...網友瘋狂回應

▲經濟部臉書貼文也搭上珍珠熱潮。（圖／翻攝自Facebook／經濟部）

財經中心／綜合報導

近日「珍珠哽」可說是最夯話題！內政部昨（17）日在臉書發文呼籲做好防颱準備，還附泡麵加珍珠的圖片，引起網友熱烈討論。今（18）日，經濟部也趕搭這波話題，在臉書以「進擊的珍珠」為題貼文，說是要救援內政部，結果釣出野生的行政院正副院長長蘇貞昌、陳其邁留言回應，蘇貞昌還開玩笑說「經濟部下一次開會罰站、內政部也是。」

這則貼文不到兩小時，已經吸引超過6千位網友互動，網友們還熱烈留言回應，「建議跪在一盤珍珠上」、「趕快捧一碗給院長吃！大碗的」、「我要代替珍珠處罰你...」，效果十足。

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經濟部其實是要宣傳政府帶領台灣15家知名餐飲品牌業者前進泰國，開拓新南向市場，巧妙借用內政部的珍珠貼文話題，今天在經濟部臉書發文表示「昨天我們的夥伴內政部貼了一篇泡麵加珍珠的貼文，讓大家武器都拿出來了，因為氣氣氣氣氣（五氣）。喔！是這樣啦！經濟部來幫忙救援一下，要放珍珠真的要看食物。所以我們決定把進擊的珍珠直接帶去泰國，因為珍珠去泰國會變成『泰銖』。」

貼文還寫到「厚～～原來是泰銖的部分啊！OK、OK！其實是經濟部要帶台灣美食進去泰國啦！我們已經帶著迷客夏、春水堂、揚秦國際、度小月等15家台灣知名餐飲品牌業者，到泰國跟當地媒合交流，也協助業者開拓新南向的市場。」

這篇貼文也釣出野生的行政院長蘇貞昌與行政院副院長陳其邁出面留言，蘇貞昌留言表示，「經濟部下一次開會罰站、內政部也是。」；經濟部則俏皮@內政部，「內政部，罰站的時候你站前面」；陳其邁則留言，「怎麼覺得好像還可以，應該是昨天看到泡麵加珍珠的打擊太大了。」並加上Hashtag（主題標籤）寫到「#泰國氣候應該很適合喝台灣珍珠奶茶」經濟部也回應表示，「報告腹（應為：副）院長，沒有比較就沒有傷害！」

而昨日的主角內政部當然沒有放棄這個平反的機會，它留言表示，「那一天，台灣人終於想起了珍珠被外國人亂加的恐懼」經濟部則回應，「為了人類吃美食的自由，獻出熱血的心，加入珍珠兵團吧！❤」