理財周刊／一分鐘看懂外匯波動報價

圖、文／理財周刊

Ｑ：剛接觸外匯的朋友，對於匯率的波動常常抓不到重點，舉例來說，像是聽到美元變強的消息，歐元對美元的貨幣對到底是往上還是往下，各數據的發布跟美元強弱是否有直接的關係呢？有沒有一個簡單的方式能夠輕鬆看懂？

Ａ：在外匯市場的報價不像在台灣的銀行中看到的報價只寫著美元、歐元、日幣，常會看到的報價像是EURUSD、GBPUSD、USDJPY等等，這種六個英文字母組成是外匯市場特定報價模式，前三個字母是一個貨幣符號，後三個是一個貨幣符號，例如EURUSD表示歐美貨幣對，附表是國際間常見的幾個貨幣簡稱。

匯率是兩個國家貨幣比較後的結果，既然要比較，就要有一個貨幣當作是比較的標準，在國際通用格式中，前面的貨幣稱之為「基準貨幣」，單位價值等於一，假設EURUSD報價1.1269，表示需要用1.1269的美元換取一歐元，換言之，歐元比美元還要來得大。再舉USDJPY的例子，這個案例中美元就成為基準貨幣，假設USDJPY報價是107.888，表示需要用107.888的日幣才能夠換到一美元，所以美元比日幣來得大。

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接下來把美元變強或變弱概念帶入，外匯市場的數據都會直接影響貨幣強弱，常見的美國數據有非農就業人口、CPI月率、失業率、零售銷售月率等等，如果有利這些總經的數據結果，那美元會變強，反之，則美元變弱。

回到報價上來看，EURUSD是歐美貨幣對，當美元變強，表示用較少的美元就可以換到一歐元，所以EURUSD的報價線圖會往下。相反的，USDJPY如果美元變強，則需要更多日幣才可以換到一美元。總結來說，美元變強，只要是貨幣對美元在前面的，線圖就會往上漲，而美元在後面的，線圖會往下跌，所以下次聽到美元變強或變弱的消息，大家也可以試著在外匯市場操作看看。



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