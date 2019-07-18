先探／謝金河：台股的質變與量變

文／謝金河

上周邀請興采董事長陳國欽上電視，開錄前，我看訪問台上的桌子擺滿了興采使用咖啡紗製成的成衣產品，這家由父親在彰化和美鎮從打棉被廠傳承出來的第二代創業者，他原來是印染業起家，跨進了成衣業，因為開發特殊材質布料開始受到市場注意。

儒鴻把股價極大化

我是五月參加一○一登高大賽，我的號碼牌是五三號，陳國欽董事長拿到五八號，他排在我的後面，我們第一次見面，只見他充滿熱情，他特別介紹說，穿在身上這件比賽的背心是興采製造的，穿在身上感覺很舒服，於是我約他上電視來介紹他的公司，就這樣安排了三個月，終於請到他上電視，當天他又送了一件運動背心，也當場要我把身上穿的西裝換上他帶來的用咖啡紗製作的西裝，這個西裝他穿著泳渡日月潭，完全不透水，穿在身上充滿彈力，我們的訪問由此開始。

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沒想到電視節目播出後，興采的股價連續拉出三支漲停板，回頭看看興采的基本面，這家公司目前股本只有三．一五億元，去年創下十六．○四億營收，每股營收達五○．九元，去年的稅後淨利六三○○萬，ＥＰＳ二．○一元，興采的企圖心表現在今年的股利政策上，配發一元現金，一元股票是盈餘配股，另一元股票是資本公積配股，如果把股票當成現金看，即使是股價拉了兩支漲停，殖利率仍有六．八六％，今年第二季營收創下四．五九億單季新高，今年ＥＰＳ有挑戰二．五元以上的機會。

市場上很少人會注意到類似興采這樣的公司，但是董事長在電視上賣力介紹自己公司，他熱愛運動，對公司前景充滿希望，很快地透過電視螢幕讓大家發現了一家專門到星巴克收集使用過的咖啡渣，來製作機能布料的公司，股價終於得到正面回應，興采四月間股價一度漲到五○．五元，回到半年線後，這次又展開新攻勢。

其實台灣的機能成衣，在儒鴻飆漲之前，台灣的紡織股股價有一半在面額以下，但是儒鴻卻把股價極大化，一度拉升到五四九元，如果回到○八年金融海嘯的時候，儒鴻最低只有八元，後來和杜邦共同發展針織機能布料，沒想到大發利市。另一家成衣廠聚陽股價也一度漲到三○○元，台灣的成衣業雙雄儒鴻、聚陽，與台南企業號稱三劍客，在九○年代，台南企業表現最好，股價最高漲到一七二元，後來想要從代工走向品牌，公司卯足全力發展Tonywear的品牌成衣台南ＫＹ，沒想到卻馬失前蹄。

兩位專家的話應驗了

記得十年前，我曾帶團到上海參訪Ｆ─台南（後即為台南ＫＹ），那時候負責人是陳福川，但總感覺台南企業發展品牌少了一點火候，Ｆ─台南一路虧損，幾乎每年都虧掉半個股本以上，到二○一六年的時候，每股淨值只剩下三．一二元，那一年公司辦了一次減資，幅度高達六八．九％，股本從九．六三億縮水到三億元，後來則又辦了一次私募，每股六．五元，然後再減資五○％，台南ＫＹ縮小品牌經營範圍，首季ＥＰＳ○．三三元，每股淨值回到十一．六八元，逐漸進入佳境，現在台南ＫＹ有上海冠嘉、台灣斐樂及林百貨營運已出現曙光，然而未來更值得注意的是台南企業。

過去本業虧損的台南企業，去年第三季本業轉盈，首季毛利率拉升到十六．七八％，從財報看，首季營業利益是一．一○五億元，這比去年同期虧損六一九○萬，顯然是有了很大的改善，首季ＥＰＳ○．六七元，已有打底向上走的味道，這些年台南企業把生產基地放在柬埔寨、越南、印尼。從技術面來看，台南企業股價在去年第四季最慘跌到十五．八元，最近拉升到三一元，回檔守住季線，如果今年ＥＰＳ可以從二．五元、或者是三元起跳，那麼台南企業失落十年，似有重返與儒鴻、聚陽並稱三雄的時代，從興采這次受到市場矚目，也讓我想到台南企業擺脫困境、可能再起的徵兆。

錄影當天，興采陳國欽董事長告訴我，成衣業目前市況很好，我看了一下興采毛利率，一年來從十六．二三％上升到二三．○八％，營益率從負的三．八一％上升到五．一九％，台南企業毛利率則從十．七八％上升到十六．七八％，營益率從負的二．七九％拉升到五．二二％。從興采，我特別注意到台南企業似乎充滿了轉機的空間。

這幾周以來，我一直在談一個題目：台商回流的題材，假如把今年台股行情看一下，二○一八年最後一個交易日，台股收盤是九七二七．四一，現在是一○八二八．四八，二○一九年以來，台股加權指數上漲約一一○○，漲幅達十一．三二％，在亞太市場中，台股表現十分亮眼，這比起南韓、新加坡、香港、日本，台股可說是勇冠三軍，其實今年有兩個證券市場專家的看法都很精準，像是京城銀行董事長戴誠志，他在去年第四季行情很低迷時就大膽預測，台股站在萬點以上的時間會比萬點以下長，第二個看台股的券商公會理事長賀鳴珩也大膽預測，台股今年投資的重心在殖利率，特別是有台灣特色的個股會脫穎而出。（全文未完）

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