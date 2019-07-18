　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

先探／台股再闖12682

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

（圖／先探投資週刊 提供）

美股三大指數再創歷史新高，歐洲股市維持高檔，中港股市在季線橫向整理，在聯準會降息幾乎成定局、歐洲九月份可能量化寬鬆、中國經濟數據不佳，加速擴大釋金，國際資金滿溢，有利資金行情。台灣又有台商資金回流相助，今年除息行情熱鬧，包括電子、內需、金融都各有機會輪漲。

文／方亞申

美國聯準會幾乎篤定月底降息，加上川普鬆綁了華為禁售令，美國三大指數道瓊、標普、Nasdaq本周都創下歷史新高。即便正在進行的第二季財報公布，市場預估標普成分股獲利可能衰退二．五％，是連續第二季衰退，但是看看市場就業仍是近五○年來最高峰，且油價維持在六○美元上下，無通膨風險，美國對中國華為禁令鬆綁，降低近一步貿易衝擊，聯準會主席透露降息口風，美國三大指數衝高，包括Visa、微軟、臉書、健康醫療等公司帶領創下高價，資金面寬鬆成為主要藉口。

台股三王表現穩健

請繼續往下閱讀...

其實包括印度、澳洲、紐西蘭、印尼、巴西等國家，今年以來陸續降息刺激經濟，川普屢屢喊話聯準會必須降息；中國在公布第二季經濟成長率僅六．三％，是近二七年以來最低，人行馬上釋近五千億人民幣；德債息走跌比ＥＣＢ存款利率還低，但歐洲計畫寬鬆銀根。全球負利率資金超過十三兆美元，黃金創下近六年來最高價後，還在高檔一千四百美元上下震盪。

全球開始出現一波資金潮，降息似乎成潮流。美股受此刺激，即使季報不佳，但三大指數續創高點，另外就是川普鼓勵企業把海外資金匯回減稅，一般用以投資或是減資、增發股息。美國商務部公布，企業去年把海外獲利匯回金額合計七七六五億美元，今年首季匯回金額經季調後為一○○二億美元，為二○一七年底通過減稅案後匯回規模最小一季，但仍高於一七年平均每季匯回規模。商務部指出，從去年首季到今年首季為止，政府減稅措施已實施五個季度，累計匯回八七六七億美元。企業在減稅後買回自家股票規模不斷創新高。標普企業去年買回金額一季比一季高，全年合計買回八○六○億美元，高於一七年的五一九○億美元。美企買庫藏股，墊高股價，總市值高者大多擁有較多現金，公司自己買、其他投資機構基金跟著買，以龍頭股為主是近兩年來三大指數不斷創新高的推力。

雖然美中貿易談判忽多忽空，但只要美股未出現大回檔跌破季線；道瓊二六二五○點、標普二九○○點、Nasdaq七九一○點不破，基本上還是屬於震盪盤堅走勢。費半指數在三大指數強勢帶領下，也重返一五○○點，台積電盤堅算是功臣之一。

台灣同樣享受資金回流，至七月上旬止，已累計八四家台商通過審查，總投資金額超過四三四六億元，今年上看七千億元資金返台。立法院已通過資金返台獎勵條例，明訂需要在兩年內匯回專戶才享有稅率優惠，財政部估每年最高可吸引近九千億元活水。而值得注意的是央行說法，央行承認資金回台多，台幣升值壓力大，要出口廠商小心應對。已有外資預估台幣今年匯率將升至三○、明年向二九推進，顯示外在資金真的很多等待返台。

美中貿易戰暫緩，台灣電子股將受惠，主要是中國這次被美國修理，未來進貨可能盡量以非美國地區為主，台灣半導體業本來就在全球具有優勢，且這次美中貿易戰一度緊繃，但還未波及到蘋果，而目前華為壓力稍減，恢復拉貨，加上中國本身需求，對於５Ｇ手機、基地台及建置，加上下半年英特爾及ＡＭＤ推出新產品，還是有旺季需求，這些狀況可待台積電法說會講清楚。事實上台積電股價完成填息後持續向上走，若還原權息，股價距離歷史高點二六一．七元不到十元，可說是電子股最強指標。

大立光上半年交出ＥＰＳ八六．五一元好成績，毛利率直逼七○％，並說高階鏡頭需求旺盛，法人預估全年ＥＰＳ有機會向二一○元歷史新高挑戰，也就是今年每股獲利創新高是較偏向正面的。如此股價不容易跌破年線了！至於營收王鴻海，郭董在國民黨初選失利，但股價不跌反漲，且過去半年中郭董幾乎月月回補鴻海持股，股價已穿過所有均線轉呈多頭，年線也正守穩。

系統整合廠迎接轉單

三王表現穩健，有利電子次產業個股表現。熱度高的ＰＣＢ族群，由於屬於電子業上游，第二季業績明顯上升者，股價都表現不錯，包括華通、楠梓電、燿華、健鼎、臻鼎ＫＹ、易華電等，其中華通及臻鼎屬於蘋概股，蘋果新機將推出，預計第三季業績將持續成長，而燿華兼具５Ｇ及無線耳機業績題材，內外資大舉買超，楠梓電則有轉投資中國掛牌的滬士電子受惠５Ｇ，業績大好，股價表現將較偏向正面。（全文未完）

全文及圖表請見《先探投資週刊2048期》便利商店及各大書店均有販售
或上http://weekly.invest.com.tw有更多精彩當期內文轉載

（圖／先探投資週刊 提供）

ET快訊
他ATM領錢看按鍵退色「密碼都有X嗎」　網驚呆見證：真的有
丹娜絲再加速飆離！氣象局提早17:30解除海警
Debbie衣服挖3大洞「側胸全露」！冒黑色點點…網：感覺快

關鍵字：先探投資週刊,股市

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

理財周刊／一分鐘看懂外匯波動報價

日本出口量連續7個月下滑　日本央行行長：不排除採取量化寬鬆政策！

理財周刊／台股高檔震盪　五分鐘選出輪漲股

理財周刊／三王點火　除權息行情加溫

弄丟電費帳單怎麼辦？台電首推超商補單　全台超過1300家方便繳費

先探／自行車雙雄營運加足馬力

理財周刊／台灣成長動能

先探／炎炎夏日　飲品商機正紅

先探／謝金河：台股的質變與量變

先探／台股再闖12682

吃屎哥騎車衝國道跟館長宣戰！　「我死定了」紅斑馬一句話網笑翻

史詩級碰瓷！扛單車狂追貨車 大媽鑽車底躺平路人滿頭問號

男派出所前違停又擋出入口 他「死亡金屬腔」霸氣噴三寶

18歲女選手飆原創曲《Outside》　華晨宇驚呼：這她自己寫的嗎

亞洲最大寵物樂園「東山」再起 占地2萬坪！還有七星級貓狗飯店

有夠會～張基龍泡咖啡的目的..　在辦公室激吻林秀晶！！

兜風囉！主人騎車鸚鵡乖乖站手把 牠整路「魔性笑聲」還偷罵：花惹X

通緝犯砍警！為救同伴連開2槍 「再不開槍不是他死就是我死」

獨家／恭喜王陽明當爸了！　蔡詩芸苦求子「試管懷孕」近3個月

印度驚悚遊樂設施「空中腰斬」　遊客迎面撞支架...31人重摔落地

理財周刊／一分鐘看懂外匯波動報價

日本出口量連續7個月下滑　日本央行行長：不排除採取量化寬鬆政策！

理財周刊／台股高檔震盪　五分鐘選出輪漲股

理財周刊／三王點火　除權息行情加溫

弄丟電費帳單怎麼辦？台電首推超商補單　全台超過1300家方便繳費

先探／自行車雙雄營運加足馬力

理財周刊／台灣成長動能

先探／炎炎夏日　飲品商機正紅

先探／謝金河：台股的質變與量變

先探／台股再闖12682

0719好星運開關│雙子開好運，為處女打打氣

港口盃／中華複賽首戰庫拉索　吳昇峰先發拚闖冠軍戰

UA訓練鞋家族　三大獨家科技強勢來襲

鄰居68歲當阿祖！她陪老人聊天…說錯話慘被逼婚　嬤狂喊：快找男友

中職／台南球場下雨老問題　洪總：聯盟要放低標準

陸軍官校爆發流感群聚感染　疾管處：校方未立即通報將開罰

波及109人！高雄軍校爆「類流感群聚」事件　衛生局已介入調查

捷運宅非票房保證　松山區「藏富」高價宅轉手賠908萬元

京阿尼爆炸陷火海奪16條人命！　縱火男赤腳逃痛譙「抄襲」

誆印度王子轉世開房聊佛法　法號「札西德勒」5天性侵2女逃15年

做「壞事」叫聲像被鬼拖走　嗨翻女：你X個逼！快高潮惹

財經熱門新聞

威力彩今晚頭獎衝10.7億！　..

揭開冒領發票3大手法！　國稅局..

指定信用卡回饋上看25%　LI..

這7大長相特徵最有偏財運！　上..

聽媽媽的話　年輕上班族爽中4億..

夏天用油旺季來臨　專家預估下周..

台數科宣布72.5億收購新永安..

緝毒幼犬　開放寄養家庭申請

Fed月底預防性降息　看好美股..

GPS業者長天解雇近60名員工

經濟部救援內政部　釣出野生蘇貞..

威力彩今晚頭獎上看10億！　全..

彭博億萬富豪指數估算　郭台銘參..

夏普戴正吳：擬將堺工廠（SDP..

更多熱門

相關新聞

先探／自行車雙雄營運加足馬力

台灣素有「自行車生產王國」美譽，一九八七年自行車年產值來到二一七億元，成車年產量更攀上一○七四萬輛的歷史巔峰，就在過去幾年，隨著產業外移、中國共享單車的崛起，衝擊了台灣自行車產業，造成中國內需市場疲軟，讓台灣自行車廠業績一落千丈，面臨巨大挑戰

先探／炎炎夏日　飲品商機正紅

先探／謝金河：台股的質變與量變

台積電法說會股價收高　加權指數終場收在10,799點、下跌29點

政策不確定催生投資機會　生醫類股今走揚

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 蕭亞軒 花木蘭 安以軒 吳宗憲 王令麟 詹詠然 三上悠亞 韓國瑜 王陽明 李榮浩楊丞琳 ØZI 世大運 王令麟 長榮罷工 登革熱 獅子王 味全龍 寶可夢Pokemon 王令麟 滴妹 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 宋仲基宋慧喬 反送中遊行 王令麟 秋行軍蟲 福衛七號 謝忻不倫阿翔 江明學 賀一航驟逝 林志玲結婚 王令麟 地震 羅志祥于大夢 東大門夜市燒毀 聖母峰 蒼井優閃婚 王令麟 喬喬 隨機殺人 具荷拉 許志安 秦偉性侵 王令麟 復仇者聯盟 郭台銘 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 王令麟 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 王令麟 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 統一發票 勝利退演藝圈 王令麟 台新金控 甲山林 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 有馬妹 王令麟 大S汪小菲 戴資穎 蔡英文 許智傑 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 郭婞淳退休 廖峻中風 王令麟 習近平 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 王令麟 信義房屋 董梓甯 馬如龍 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 王令麟 張鈞甯 江俊翰吸毒 聲林之王 迪麗熱巴 王令麟 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 王令麟 停班停課 館長練喻軒 姜至奐

熱門新聞

20歲女打110叫外賣　接線警火速搶救她

女童墜地昏迷！12歲哥「怕被罰」拿木板砸死她

威力彩今晚頭獎衝10.7億！　這2個生肖快去買中了一秒翻轉人生

日本名店來台倒光？他揭台人劣根性

重機撞上變換車道汽車　騎士慘死

17歲電眼妹「毒趴裸斃」　摩鐵非第一現場

憲哥曝《玩很大》最不爽的一集！ 認對「這關主」怒了：他不懂節目

2歲妹夜躺石地　陪喵曬肚看星星

網聊超Man留美哥3個月！她見本人崩潰逃

影／台南渣男拖狗致死　網洗版肉搜

台灣人早上不洗澡？他「國際時間論」被推爆

女老師穿真理褲太辣　雪白美腿震驚鄉民

男屍突張眼想喝水！復活後再次死亡

滴妹「學歷普又不正」到底紅什麼？

如花爆消失演藝圈內幕！揭曾遭湯尼陳陷害

更多

最夯影音

更多

吃屎哥騎車衝國道跟館長宣戰！　「我死定了」紅斑馬一句話網笑翻

史詩級碰瓷！扛單車狂追貨車 大媽鑽車底躺平路人滿頭問號

男派出所前違停又擋出入口 他「死亡金屬腔」霸氣噴三寶

18歲女選手飆原創曲《Outside》　華晨宇驚呼：這她自己寫的嗎

亞洲最大寵物樂園「東山」再起 占地2萬坪！還有七星級貓狗飯店

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

直擊加拿大冰川天空步道

加拿大傑士伯國家公園內，懸空於峭壁上，可360度一覽洛杉磯山脈，遠眺阿塔巴斯卡冰川

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面