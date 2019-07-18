宵夜吃東山鴨頭！他夾6樣結帳…聽價格驚呆　網點出「關鍵2樣」：拿掉省100

▲原PO夾了一袋東山鴨頭，被價格嚇了一跳。（圖／翻攝自PTT）

網搜小組／綜合報導

台灣有各種美食，就算過了晚餐時間，也能約一攤宵夜吃鹹酥雞、東山鴨頭等小吃。一名男網友日前貼文問卦，「東山鴨頭貴到爆的卦？」說他想買鹽水雞當宵夜，結果店家已經在準備打烊，只好吃隔壁攤的東山鴨頭，夾了米血、鴨脖、鴨屁股等6樣東西，最後結帳的時候，價格讓他嚇一跳，「真的是驚為天人。」

這位男網友在PTT的Gossiping板上發文，想問卦「東山鴨頭貴到爆的卦？」文中表示，「小弟剛剛原本想說去買鹹水雞（健康」，結果店家寫2點關、1點15分就已經在收了，讓他只能選擇隔壁的東山鴨頭，「但結帳的時候真的是驚為天人。」

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原PO貼出他買的東山鴨頭，讓其他人猜猜一袋多少錢，並給出2點提示，「同樣東西鹽酥雞大概一半價」、「隔壁小碗肉燥飯25元」，最後直問「有沒有東山鴨頭到底貴在哪裡的卦？」

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▲原PO夾了約6樣東西。（圖／翻攝自PTT）

看到照片後，其他人紛紛猜價，大部分的人都猜約200～300元左右，答案則是「230元」。原PO在留言處透露，他夾的東西包括「米血、鴨脖、鴨屁股、鴨皮、脆腸、豬耳朵」。

他還忍不住抱怨，「真的他X難吃，老闆娘還想坑我錢，少找我500被抓包」、「我現在很後悔，她脆腸好像還壞掉了，酸酸的，嘔！準備把剩下的丟掉了」，而且賣東山鴨頭的阿婆根本就沒掛價目表，「我印象中之前吃也是好吃，感覺是這家的問題。」

▲原PO說，圖左的肉燥飯25元，東山鴨頭卻要230元。（圖／翻攝自PTT）

不過也有網友表示，這個價格很正常，「脆腸最貴，屁股也貴，少這2項應該可以省100」、「鹹水雞才他X坑人，有次點五樣要價200」、「鴨肉本來就比 雞肉貴」、「一隻鴨才一隻頭，當然貴」、「可是東山鴨頭工序麻煩多了」、「你夾這些有這價格不意外啊」、「東山鴨頭先滷再炸，其實真的不錯吃」、「點一堆肉230普通而已。」

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