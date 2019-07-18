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Netflix美國市場Q2用戶數罕見下滑　盤後股價重挫

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▲▼ Netflix,影音串流平台,影音平台。（圖／路透社）

▲Netflix周三（17日）發布第2季財報。（圖／路透社）

財經中心／綜合報導

Netflix周三（17日）發布第2季財報。報告顯示，面對來自蘋果Apple TV+、HBO及來勢洶洶的迪士尼Disney+等影音串流的激烈競爭，Netflix Q2全球淨新增用戶數僅270萬人，遠低於預期的500萬人。消息一出，股價在盤後交易大跌近12%。

Netflix第二季每股盈餘（EPS）為60美分，高於華爾街預期的56美分，而營收則為49.2億美元，略低於預期的49.3億美元。值得一提的是，Netflix第二季在美國的付費訂閱戶減少12.6萬人，遠低於預期的增長35.2萬人，而國際付費訂閱戶則增加283萬人，同樣遠低於預期的增加481萬人。

請繼續往下閱讀...

Netflix執行長海斯汀（Reed Hastings）在致股東的信函中寫道，Netflix的用戶流失率，在部分價格調漲的地區較高。即便串流服務的競爭對手越來越多，但他補充道，該公司不認為「競爭是其中因素」，因為第二季競爭格局沒有實質變化。至於將失去最受歡迎的《六人行》（Friends）、《辦公室瘋雲》（The Office）兩個熱門影集一事，Netflix認為，這將能騰出更多預算製作原創內容。

先前曾有廣告界內部人士猜測，Netflix總有一天會將廣告納入業務的核心之一，以進一步降低訂閱費用。不過海斯汀卻否認這種說法，「我們跟HBO一樣，都是沒有廣告的。這是我們品牌精神中很重要的一部分；若你看到我們要邁向銷售廣告的消息，那一定是不實消息。我們相信，透過不競爭廣告收入、唯獨專注觀眾滿意度的方式，長期以來我們的事業會更有價值。」

另外，海斯汀也談到了蘋果、迪士尼等其他公司即將開啟的影音串流服務。他表示，Netflix在美國仍僅能獲取消費者10%的看電視時間，「在接下來的一年李，迪士尼、蘋果、華納媒體NBCU和其他公司將會陸續加入與Hulu、亞馬遜、BBC、Hotstar、YouTube、Netflix及其他許多提供串流影音服務的公司的競爭中。贏得消費者休閒時間的競爭對所有公司來說都是相當激烈的，對消費者來說也是個好消息。在我們最發達的市場美國，我們仍然只能賺取消費者電視時間的10％左右，而且他們的手機屏幕時間也減少了，因此我們有很大的增長空間。」

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關鍵字：Netflix,財報,串流影音

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