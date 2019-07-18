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Arm推新合約模式　讓晶片設計更彈性自由

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▲▼聯發科5G數據機晶片。（圖／業者提供）

▲Arm推出新合約模式，讓晶片設計團隊多了彈性和自由，圖為示意圖。（圖／資料照）

記者周康玉／台北報導

IP矽智財授權廠Arm為了擴大系統單晶片（SoC）設計團隊在設計過程中的自由與彈性，推出全新的合約模式「Arm Flexible Access」，讓設計團隊在取得IP授權前就能展開計劃，並且只針對生產時使用到的部份進行付費。

Arm IP產品事業群總裁Rene Haas表示，Arm Flexible Access主要是因應一兆台安全連網裝置的世界所帶來的機會。藉由無限的設計存取與免預付授權費 (up-front licensing)方式的結合，讓既有的合作夥伴與新進入這個市場的參與者，得以應對物聯網(IoT)、機器學習、自駕車與5G帶來的全新成長機會。

請繼續往下閱讀...

目前AlphaICs、 Invecas與Nordic Semiconductor等數家合作夥伴，已簽署全新Arm合約模式，並已可存取範圍極廣的各種IP產品、支援工具與訓練。

透過Arm Flexible Access計畫存取的IP，包括Arm Cortex-A、Cortex -R 與Cortex-M產品系列等Arm架構處理器，這些CPU佔過去兩年內所有Cortex CPU 75%的簽約授權。它同時包括Arm TrustZone與CryptoCell安全IP、部份Mali GPU、系統IP，以及SoC設計與早期軟體開發的工具與模型。此計畫同時包括Arm全球支援與訓練服務的存取。

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關鍵字：矽智財,IP,Arm,系統單晶片,IC設計

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