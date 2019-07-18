布局醫療產業正是時候！政策不確定催生投資機會　生醫類股今走揚

▲ 醫療政策不確定性大，投資人可進場布局醫療產業。（圖／取自免費圖庫Pixabay）



記者李瑞瑾／綜合報導

保德信投信指出，根據過去歷史經驗，每當醫療政策不確定期間醫療產業投資機會就會出現，基金經理人建議，醫療產業整體投資前景仍可期待，逢回可加碼佈局醫療類型基金。

近來川普政府放棄取消藥品退稅計劃的提議，推升醫療類股飆漲，且美國聯準會（Fed）主席鮑爾將會在本月進行放寬貨幣政策，也助攻道瓊工業指數首次站上27000點大關。保德信投信指出，目前生物科技類股整體的價格／營收比處於2015年以來的低點，僅管美國醫療政策尚在研擬中，但根據過去歷史經驗，每當醫療政策不確定期間醫療產業投資機會就會出現。

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保德信全球醫療生化基金經理人江宜虔指出，近來美國總統川普力求降低處方藥價格，其取消藥物退稅被視為該計畫中的重要環節，然美國政府決定放棄取消藥物退稅計劃提案，生技醫藥類股紛紛走高。目前兩黨議員持續進行控制處方藥價成本議題討論，江宜虔認為美國藥價降至國際平均值可能性低，主要係因為美國大型藥廠對於創新藥品投入成本高，倘若美國藥價調降至國際平均值，預估廠商獲利率將由21%降至-5%，故美國藥價大幅調降成本可行性低。並分析自2015年開始，美國醫療類股由於政策不確定性，股價相對表現落後，但考量長期產業趨勢不變，目前醫療政策不確定再起，現在為最佳理想投資時點。

江宜虔指出，目前藥價風險對於醫療類股股價負面影響大多已反應在股價上，近幾年大量新藥核准上市，將帶動未來幾年醫療生化產業成長動能。再則，醫療產業併購活動，有助產業整合，預期其溢價將有助於提升偏低的股票評價，有利於醫療類股持續上揚。江宜虔建議，醫療產業整體投資前景仍可期待，建議逢回可加碼佈局醫療類型基金。

另一方面，在台股部分，生技醫療類股今日走揚，截至上午10點31分，全宇生技-KY（4148）漲逾7%、科妍（1786）漲逾5%，寶齡富錦（1760）也有超過4%漲幅；岱宇（1598）、永信（3705）、華廣（4737）三檔個股小幅走跌。