BDI指數破2000點大關創五年半新高　散裝航運股慧洋乘風領漲

▲中美貿易戰在G20川習會雙方取得初步共識後，可望帶動下半年運輸需求，慧洋海運看好下半年營運前景。(圖／慧洋海運提供)

記者林淑慧／台北報導

波羅的海乾貨船綜合指數（BDI）昨日漲至2064點，創五年半以來新高，散裝航運股喜迎「大驚奇行情」，國內散裝航運最大船隊的慧洋，在外資、投信持續加碼下，今（18）日股價持續走高，盤中最高來到每股34元，漲幅超過3%。

法人指出，波羅的海乾貨船綜合指數（BDI）今年2月11日仍在595點，到了本月16日晚間漲破2000點大關，昨天更續漲至2064點，與今年二月時相比上漲3.47倍，創下2014年1月3 日以來五年半新高，推升航運族群水漲船高。

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依據財報，慧洋累計2019上半年合併營收為新台幣68.38億元，自結稅前淨利為新台幣13.84億元，以功能性貨幣美元計算，分別較去年同期增加5.89%與95.53%，自結每股稅前盈餘則為2.18元。

慧洋主管表示，今年初雖受到巴西淡水河谷礦災影響，然農曆春節過後即迎來中南美洲穀物運輸旺季，5、6月份中小型船舶運價回穩攀升，加上巴西礦場陸續復工，整體散裝航運逐漸脫離谷底，BDI指數回到過去旺季水準。

展望下半年，由於中美貿易戰已於6月底的G20川習會後雙方取得初步共識，預期原先暫緩或停滯的美中貿易將可望回補，帶動下半年運輸需求，有助於挹注慧洋全年營運維持成長趨勢。