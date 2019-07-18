七大工業國G7齊聲反對Facebook推虛擬貨幣Libra　要求先取得銀行執照、再接受監管

▲G7峰會中，各國齊聲反對虛擬貨幣Libra。（圖／路透）

財經中心／綜合報導

根據《路透社》的報導指出，本月17日，七大工業國（G7）的財政金融官員與央行行長們在法國舉行集會；在會議上，對於反對臉書（Facebook）推出其虛擬貨幣「Libra」一事達成共識。

參加G7的財金首長們擔憂，大型科技公司的權力擴張，如今更為深入政府專管的領域，如發行貨幣。而且，與會國成員也擔心虛擬貨幣會被用來洗錢和恐怖主義融資。

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此外，法國的經濟財政部長勒麥爾（Bruno Le Maire）表示：「我們的底線是，Libra絕對不能成為一種主權貨幣」。

而且，不單只有法國擔憂虛擬貨幣的議題， 德國的財政部長舒爾茨（Olaf Scholz）也指出，Facebook的計劃「似乎考慮不周」，並認為數據資訊的安全問題依然還沒有得到解決。

同時，日本的財務大臣麻生太郎表示，在Libra發行前，一定要制定合適的監管法規，目前的監管法規並不足夠，需要進行全面考量，因為Libra將為全球金融系統帶來不可預測的風險。

而且，G7與會國的央行行長們表示，倘若Facebook想吸收存款，就必須取得銀行執照，也需接受金融監管。

此外，擔任G7峰會輪值主席國的法國已經要求歐洲中央銀行（European Central Bank）成立G7特别團隊，調查如Libra這樣的虛擬貨幣。