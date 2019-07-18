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小資族也能輕鬆存股！　槓桿存股助提前達成財務目標

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▲▼投資，集保所。（圖／pixabay）

▲ 存股族若適度使用槓桿，不僅能增進投資效率，更可提前達成財務目標。（圖／pixabay）

記者李瑞瑾／綜合報導

隨著除權息旺季到來，股利配發成為存股族關注議題。康和證券表示，存股族若適度使用槓桿，不僅能增進投資效率，更可提前達成財務目標。

因應越來越多的存股需求，康和證券特別推出千元存股方案。有別於傳統的定時定額存股平台，康和證券針對不同族群的投資理財偏好，規劃兩種專案。穩紮穩打賺取時間複利的投資人可以選擇康和證券的定時定額千元存股服務，在50檔0050成份股及20檔ETF之中，選擇標的定時定額扣款。

請繼續往下閱讀...

想要加速累積人生第一桶金、並願意承受風險的族群，可透過「康和新金鑽」平台，以「存股型自訂槓桿股權選擇權」來放大預期殖利率的報酬率，有機會享受股息翻倍的效益，每月3000元起，讓存股變得靈活又有彈性。

康和證券千元存股方案推出以來，最多投資人選擇的定期定額存股標的包括：元大高股息（0056）、國泰富時中國A50（00636）、元大台灣卓越50（0050）等ETF。而申購客戶主要集中在「25歲以下」年輕人以及「46歲到55歲」中產階級兩大族群，這兩個年齡區間佔了整體申購戶數的47%。

根據數據顯示，除了父母利用千元存股方案，為25歲以下的子女規劃定期定額存股之外，46歲到55歲的中產階級隨著年齡與社經閱歷的增加，理財偏好由「高風險、高報酬」，逐漸轉而追求千元存股的穩定報酬。

▼ 善用槓桿存股，加速累積第一桶金。（圖／康和證券提供）

▲▼ 善用槓桿存股，加速累積第一桶金。（圖／康和證券提供）

如果對於風險的承受度較高，「康和新金鑽」的存股型自訂槓桿股權選擇權，可以放大預期殖利率的報酬率高達3倍，是積極型的小資族可以考慮的投資工具。康和證券針對想要迅速累積第一桶金的投資人，推出康和30限時現金回饋專案，凡於8月31日前，在「康和新金鑽」開戶並選擇「存股型自訂槓桿股權選擇權」，將可享受0.2%現金回饋的優惠。

康和證券指出，「存股型自訂槓桿股權選擇權」屬於槓桿交易，該產品具備「零股槓桿交易」及「零股盤中交易」兩大特色。零股盤中成交讓投資人交易更有彈性，而以小搏大的三倍槓桿投資，不但節省交易成本，更能讓投資人靈活運用手中資金。

相較於目前市場上槓桿類商品主要針對有資金實力的客戶做規劃，康和證券首創以零股做為槓桿，專為小資族量身訂作。康和證券表示，有客戶精算過存股型槓槓股權選擇權的利率與一般融資利率的差別之後，發現選擇槓桿型商品更有競爭力，因此將資金轉移到康和的新金鑽產品。投資人如果選擇槓桿存股，不但能縮小資金成本，更可以坐享相同標的、相同投資金額，股票庫存量增加的好處。

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關鍵字：投資,股市,股票,存股,小資

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