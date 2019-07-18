法國財長：「數位稅」不會取消　更不會對美國讓步！

▲G7大會上，美法在「數位稅」的議題上相互角力。（圖／路透）

財經中心／綜合報導

自從美國總統川普（Donald John Trump）上台後，美國和歐盟（European Union）就陷入爭端不斷的泥淖中，近期由於「數位稅」的爭議，使得美法雙方的關係更是雪上加霜。

本月17日，七大工業國家（G7）的財金首長在法國巴黎北部郊區的香堤伊（Chantilly）集會。美法之間關於數位稅的爭議也成為本次會議的重點之一。

請繼續往下閱讀...

在本月11日時，法國的參議院已經批准了數位稅的草案。這項法規主要是針對所有營收收入超過7.5億歐元（約新台幣266億元）的大型科技公司，而美國企業所受的影響最大，所以，美國也揚言將調查法國所提出的「數位稅」，以確定它是否不公平地針對美國公司。

雖然美國的壓力襲來，但是，法國的經濟財政部長勒麥爾（Bruno Le Maire）卻強硬表示，在推行「數位稅」的議題上不會對美國讓步。

同時，勒麥爾也指出，希望能在這次G7財長會議上，就全球最低企業稅率達成原則性的協議，為明年底經濟合作暨發展組織（OECD）的稅制改革談判鋪路。

勒麥爾也表態反對數位貨幣，他指出，各國發行的貨幣，是有擔保的，有很多限制，但加密數位貨幣卻沒有，讓人擔心會被用於洗錢，甚至是資助恐怖活動。

美法雙方皆不願在「數位稅」的議題上退讓，雙方或將難以達成滿意的解決方案，新一輪貿易戰的硝煙似乎已經漸漸在美法之間瀰漫。