



▲李佳芬參加李承翰公祭。（圖／記者翁伊森攝，下同）

政治中心／綜合報導

高雄市長韓國瑜夫人李佳芬16日上午參加在嘉義殯儀館舉行的鐵路警察李承翰公祭，被媒體報導她事後露出笑容與一旁議員寒暄，讓網友怒罵對死者不敬。國民黨文傳會副主委黃子哲指出，總統蔡英文2016年6月4日參加立委余天父親的追思會時，也有對人點點頭或微笑致意，但換到李佳芬身上，就一切都變了調。

黃子哲17日晚間在臉書上發出以「抓到了！蔡英文在公祭竟也微笑！？」為題的文章稱，在告別式會場外對人點點頭或微笑致意，就是冷血或不尊重亡者嗎？看看蔡英文2016年6月4日參加余天父親的追思會，步出會場看到媒體時，同樣也是露牙微笑。

黃子哲說，當時有人去故意去截圖或拍照指責蔡英文嗎？沒有！有媒體去斷章取義，報導蔡英文在告別式會場上帶著燦爛笑容嗎？沒有！因為蔡英文這樣的回應是人之常情，也是極其自然，但換到李佳芬身上，一切都就加了料，變了調。

黃子哲說，李佳芬16日代表韓國瑜去參加因公殉職的李承翰員警告別式，在場邊禮貌性帶著微笑回應別人的問候或打招呼，這本來是再正常不過的互動，竟然可以被一堆網友，憑著一張照片就大加撻伐李佳芬是沒禮貌、殘忍、又噁心。青菜蘿蔔各有喜好，要罷韓或反韓，都給予尊重。

黃子哲認為，這種不厚道，甚至是失去人性的政治操作，令人不齒。尤其若是特定媒體故意拍了照，提供片面或偏頗的素材給網友批，再寫成新聞，下個聳動的「勇警公祭家屬悲痛掉淚 李佳芬卻熱情「燦笑」標題，似乎就成為黑韓產業鏈的SOP了。

黃子哲強調，民進黨對於行政院長蘇貞昌公祭摔筆的假新聞可以傾政府全力去澄清、去抓人，怎麼對這個汙衊李佳芬的假新聞無動於衷，一句話都捨不得去批評，「根本就是兩套標準。」政治競爭還是有條紅線存在，黑韓不能黑到心都黑了，割草不能把良心都割掉了，否則「討厭民進黨」，讓蔡英文下台，依舊會是全民共識。