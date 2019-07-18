降息預期轉緩！美股三大指數收黑　台股開盤跌7點以10,821點開出

▲ 美股四大指數收盤僅費半維持小幅上漲，其他全部收黑。（圖／路透）

記者李瑞瑾／台北報導

美中在華為禁令談判陷入停滯、美國經濟溫和成長也讓投資人對月底預期的降息轉為觀望，美股四大指數僅費半維持小幅上漲，其他全部收黑。台股今（18）日早盤以10,821點開出，小跌7點。

美國聯準會（Fed）的報告表示，儘管受到貿易戰衝擊，美國經濟仍然持續「溫和」成長，市場擔憂可能影響到原先預期的本月底降息。另外，《華爾街日報》昨日報導指出，一名消息人士表示，雙方在華為的禁令方面有不同意見，因此讓貿易戰談判陷入「停滯」，也影響投資人心理，美股四大指數中僅費半維持小幅上漲。

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道瓊指數下跌115.78點，收27219.85點、跌幅0.42%；那斯達克指數下跌37.59點，收8185.21點、跌幅0.46%；標普500指數下跌19.62點，收2984.42點、跌幅0.65%；費城半導體指數上漲4.23 點，收1503.87點、漲幅0.28%。

台股昨日表現疲軟，電子三雄全數收低，加權指數終場下跌57點、收在10,828點、跌幅0.53%；今日早盤以10,821點開出，小跌7點。

指標股中，股王大立光（3008）今日以4180元開出、上漲0.6%；鴻海（2317）開79.2元、下跌0.12%。

台積電（2330）今日將舉行法人說明會，早盤以252元平盤開出。市場期待台積電公布下半年營運展望，將帶動台灣半導體、電子產業下半年趨勢，也會大幅影響台股表現。