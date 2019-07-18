台商、資金回流帶動經濟發展　謝金河：政府要解決投資障礙

▲財信傳媒董事長謝金河。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

財經中心／綜合報導

財信傳媒董事長謝金河17日在臉書發文指出，過去台灣的人流、物流和金流不斷外流，台灣經濟發展也因此受到不小的衝擊。但他表示，雖然當前國際情勢不佳，但台灣經濟確有漸入佳境的感覺，因為有愈來愈多企業回台投資，資金回流，他認為，政府現階段應該要卯足一切力量解決企業回台投資的障礙，「如果好好落實，我相信台灣會大好！」

謝金河提到，今年「台灣接單，海外生產」的比例降至5成以內，此一數字過去幾年都在5成以上。他分析，這些年，台灣企業大規模外移，進而讓「台灣接單，海外生產」的比重不斷上升。這個數字在2001年扁政府時代突破20%，到06年拉升至40%，到了馬總統執政的2015年，這個比重上升至55.1%，代表台灣出口的商品有55%以上是外國生產製造。「產業外移，供應鏈移出，資金及人才也跟著出走，這是台灣製造業空洞化最大源頭，也是薪資涷漲的最大關鍵。」他指出，現在「台灣接單，海外生產」的比重降到48.19%的訊號非常值得重視。

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謝金河指出，最近中國大陸公布第二季GDP只有6.2%，是27年新低；新加坡公布第二季GDP年增幅0.1%，季減3.4%；香港、南韓上半年看起來也不會好。「很多人對今年台灣經濟很悲觀，但最近有漸入佳境的感覺，最大原因是企業回台投資，資金回流。」他認為，這是今年改變台灣經濟的最大變數。

他指出，若是民進黨政府夠有效率，現在應卯足一切力量解決企業回台投資的障礙，「像是大家擔心的水和電，甚至是作繭自縛的一例一休問題，還有長期必須面對的教育問題，尤其是技職教育體系的恢復。」此外，他也提到，台灣必須努力引進海外傑出人才，仿效八十年代竹科吸引海外人才回台一樣，「如果好好落實這些事，我相信台灣會大好！」