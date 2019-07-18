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影／才剛繳押金！情侶租房「衣櫃翻出骨灰罈+燒過冥紙」　房東竟不給退…原因超瞎

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記者朱世凱／綜合報導

大陸一對情侶近日在四川省成都市找了間套房，不料當他們剛簽下合約並繳了3個月房租和押金後，就發現恐怖秘密。情侶表示，他們在剛搬進來時順手打掃衣櫃，結果竟然在裡頭看到骨灰罈、香燭以及燒過的冥紙碎屑，按捺不住恐懼的心情下，他們隨即向房東提出退租要求；但對方聽到以後不斷辯稱骨灰罈是用來裝大蒜的，堅決不解除契約。

▼租房子卻在衣櫃看到骨灰罈（紅圈處）還有冥紙碎片。（圖／翻攝自看看新聞，下同）

▲▼租房子卻在衣櫃看到骨灰罈還有冥紙。（圖／翻攝自看看新聞）

據《看看新聞》報導，男方小伍表示，自己和女友最近租了一間套房，打算開始小倆口的同居生活，沒想到才剛入住就發現衣櫃內除了有拜拜的器具外，還有一罐用塑膠袋包起來的骨灰罈。女友說，自從這些毛骨悚然的物品曝光後，她就不斷做惡夢，因為她從小就忌諱這些事，家人也極力反對情侶繼續住在這。

▲▼租房子卻在衣櫃看到骨灰罈還有冥紙。（圖／翻攝自看看新聞）

不過就在小伍向房東提出退租請求並且說明害怕的原委後，對方竟辯說，「骨灰罈是拿來裝大蒜用的，所以不給退租。」還透過仲介表示，要等到她找到新的房客，才能協商後續的退租事宜。小伍聽聞後不打算繼續拖延時間，執意要立刻搬走，房東才同意解除契約，並且按違規程序來走，也就是收取1個月的押金1300元（人民幣，約新台幣6千元）當賠償。

▼房東起初還強硬地不讓情侶退租。（圖／翻攝自看看新聞）

▲▼租房子卻在衣櫃看到骨灰罈還有冥紙。（圖／翻攝自看看新聞）

網友看完後都對房東行為感到氣憤並留言回應，「房東根本是故意靠這招來收違約金吧」、「我覺得不用付錢啊，這擺明是房東問題」、「請問這算凶宅嗎？ 」、「把大蒜罐子丟了吧，氣死」、「好想打開看看」、「看過最爛的解釋，什麼裝大蒜」、「好嚇人哦，怎不乾脆擺個棺材裝大蒜」。

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關鍵字：租房,情侶,凶宅,骨灰罈,冥紙,房東,押金,違約,仲介

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