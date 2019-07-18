　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

福衛七號第一筆大氣資料完成　明年2月開放使用　

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼ 福衛七號第一筆大氣資料達陣　。（圖／國研院提供）

第一筆福七觀測到的大氣乾溫度(忽略水氣Dry)剖線和溫度(Wet)剖線。（圖／國研院提供）

記者周康玉／台北報導

國研院發布消息，福爾摩沙衛星七號7月16日成功觀測到第一筆大氣層和電離層剖線資料，並於17日反演處理完成。國研院表示，目前只是測試階段，預計發射後第7個月，也就是明（2020）年2月下旬，科研團隊確認資料無誤後，電離層和氣象資料將免費開放各界使用。

福衛七號於台灣時間今年6月25日下午14時30分，在美國佛羅里達州甘迺迪太空中心，由美國SpaceX公司的獵鷹重型火箭（Falcon Heavy）搭載發射升空。同日下午20時48分，福衛七號在軌道繞行第三圈時，進入台灣地面站的通訊範圍，成功與位在中壢與台南的地面站進行通聯。

請繼續往下閱讀...

福衛七號緊接著展開各項次系統檢查，目前各項功能測試結果均為正常，在昨天成功觀測到第一筆大氣層和電離層剖線資料後，國研院太空中心將持續對最新掩星訊號的接收技術和無線電射頻信標儀和離子速度儀進行測試，針對衛星特性和環境，進行衛星運作參數的最佳化。

待最佳化之後，國研院太空中心、中央氣象局、中央大學、成功大學和國際性大氣和電離層科研團隊將合作，進行福衛七號資料的驗證與氣象預報影響評估。預計發射後第7個月，可以開始提供所觀測到的電離層和氣象資料。

▼掩星路徑示意圖。（圖／國研院提供）

▲▼ 福衛七號第一筆大氣資料達陣　。（圖／國研院提供）

▼福衛七號6月25日在美國佛羅里達州發射升空。（圖／路透）

▲▼ 福爾摩沙衛星七號（簡稱福衛七號）在台北時間6月25日下午14時30分，在美國佛羅里達州甘迺迪太空中心，透過SpaceX獵鷹重型火箭發射升空。（圖／路透）

ET快訊
滴妹到底紅什麼？鄉民激戰「學歷普又不正」　關鍵3點秒殺網紅
LINE電腦版一度無法登入！視窗畫面「卡住掛掉」網崩潰　陸續
丹娜絲增強！氣象局：低壓可能變熱帶低壓今晚起影響

關鍵字：福衛七號,Formosa,氣象衛星

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

新台幣今開盤貶值0.5分　以31.08元兌1美元開出

福衛七號第一筆大氣資料完成　明年2月開放使用　

降息預期轉緩！美股三大指數收黑　台股開盤跌7點以10,821點開出

陸遊戲直播平台鬥魚赴美上市　首日低開

台商、資金回流帶動經濟發展　謝金河：政府要解決投資障礙

英特爾啟動內容創作者市場　瞄準5800萬個Youtuber

半導體在電子系統含量今年估下滑　後年攀升

台數科宣布72.5億收購新永安、大揚！擠身第4大有線電視MSO

Fed月底展開「預防性降息」　渣打看好美股、新興市場後市

中信老臣涉賤賣資產　中信金提2點說明：參照鑑價並由董事會決議

吃屎哥騎車衝國道跟館長宣戰！　「我死定了」紅斑馬一句話網笑翻

史詩級碰瓷！扛單車狂追貨車 大媽鑽車底躺平路人滿頭問號

男派出所前違停又擋出入口 他「死亡金屬腔」霸氣噴三寶

18歲女選手飆原創曲《Outside》　華晨宇驚呼：這她自己寫的嗎

亞洲最大寵物樂園「東山」再起 占地2萬坪！還有七星級貓狗飯店

有夠會～張基龍泡咖啡的目的..　在辦公室激吻林秀晶！！

兜風囉！主人騎車鸚鵡乖乖站手把 牠整路「魔性笑聲」還偷罵：花惹X

通緝犯砍警！為救同伴連開2槍 「再不開槍不是他死就是我死」

獨家／恭喜王陽明當爸了！　蔡詩芸苦求子「試管懷孕」近3個月

印度驚悚遊樂設施「空中腰斬」　遊客迎面撞支架...31人重摔落地

新台幣今開盤貶值0.5分　以31.08元兌1美元開出

福衛七號第一筆大氣資料完成　明年2月開放使用　

降息預期轉緩！美股三大指數收黑　台股開盤跌7點以10,821點開出

陸遊戲直播平台鬥魚赴美上市　首日低開

台商、資金回流帶動經濟發展　謝金河：政府要解決投資障礙

英特爾啟動內容創作者市場　瞄準5800萬個Youtuber

半導體在電子系統含量今年估下滑　後年攀升

台數科宣布72.5億收購新永安、大揚！擠身第4大有線電視MSO

Fed月底展開「預防性降息」　渣打看好美股、新興市場後市

中信老臣涉賤賣資產　中信金提2點說明：參照鑑價並由董事會決議

穿瀝青色衣服趴轉角找螃蟹　魚販被輾斷腳求償85萬只判賠2萬

嘉義7旬翁不適自行就醫！駕車返家「一陣暈」　過彎失控撞橋墩

南京東路飆車奪3命！惡少謝亞軒遭判13年　警驗出「肇事前10天曾呼麻」

眼淚是在作秀？《爸媽死了，我卻不想哭》青少年冷漠的悲傷背後

呂秋遠良心建議韓國瑜「不該這麼玩」　若當總統「我真不敢想像」

考生注意！指考成績單今寄發　上午9點起可上網或電話查詢

JK羅琳砸8千萬蓋「霍格華茲風豪宅」！大樹擋號誌燈　10年屢被投訴

聽過最毒辣評論...林飛帆：柯文哲說「畢業總要找份工作」

水太熱傷肌！正確「洗臉8訣竅」曝...改善痘痘膚況先這樣做

食力／芒果長黑斑變得更甜、更搶手？　真的還是鬼扯！

友人車禍！她問「老婆怎坐車上等」　網一看駕駛座爆雞皮：好清楚

財經熱門新聞

揭開冒領發票3大手法！　國稅局..

台數科宣布72.5億收購新永安..

Fed月底預防性降息　看好美股..

指定信用卡回饋上看25%　LI..

緝毒幼犬　開放寄養家庭申請

GPS業者長天解雇近60名員工

夏普戴正吳：擬將堺工廠（SDP..

又爆掏空賤賣土地？中信金提2點..

彭博億萬富豪指數估算　郭台銘參..

半導體在電子含量今年估下滑

郭台銘身價重返70億美元　總資..

總獎金8億任你拿！刮刮樂麻將賓..

中美貿易利多　研勤人臉辨識大爆..

新光金擬辦現金增資逾60億　全..

更多熱門

相關新聞

福衛七號升空　主推進器回收失敗

美國太空探索公司（SpaceX）獵鷹重型運載火箭25日從美國佛州卡納維爾角發射升空，將包括台灣福衛七號在內的24顆衛星送上軌道，隨後執行一項「最困難降落任務」，也就是要設法回收火箭主推進器。可惜的是，此任務最終宣告失敗，主推進器爆炸墜入大西洋中。

【關於福衛七號的問與答】太空單程票多少錢？衛星如何與地面熱線？

太空中心讚：側翼火箭回收很成功

太空中心透露：下一個是獵風者號

福衛七號發射升空！陳其邁：征服宇宙不是喊爽的

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 世大運 花木蘭 王令麟 吳宗憲 詹詠然 三上悠亞 韓國瑜 王陽明 李榮浩楊丞琳 王令麟 長榮罷工 登革熱 獅子王 味全龍 寶可夢Pokemon 王令麟 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 金曲獎 宋仲基宋慧喬 反送中遊行 王令麟 秋行軍蟲 福衛七號 謝忻不倫阿翔 江明學 賀一航驟逝 林志玲結婚 王令麟 地震 羅志祥于大夢 東大門夜市燒毀 聖母峰 蒼井優閃婚 王令麟 喬喬 隨機殺人 具荷拉 許志安 秦偉性侵 王令麟 復仇者聯盟 郭台銘 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 王令麟 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 王令麟 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 王令麟 台新金控 甲山林 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 有馬妹 王令麟 大S汪小菲 戴資穎 蔡英文 許智傑 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 郭婞淳退休 廖峻中風 王令麟 習近平 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 王令麟 信義房屋 董梓甯 馬如龍 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 王令麟 張鈞甯 江俊翰吸毒 聲林之王 迪麗熱巴 王令麟 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 王令麟 停班停課 館長練喻軒 姜至奐

熱門新聞

20歲女打110叫外賣　接線警火速搶救她

17歲電眼妹「毒趴裸斃」　摩鐵非第一現場

憲哥曝《玩很大》最不爽的一集！ 認對「這關主」怒了：他不懂節目

日本名店來台倒光？他揭台人劣根性

台灣人早上不洗澡？他「國際時間論」被推爆

女老師穿真理褲太辣　雪白美腿震驚鄉民

如花爆消失演藝圈內幕！揭曾遭湯尼陳陷害

逛小屈孩子突然腹痛！他借廁所被拒暴走

女持利剪砍人還狂笑　被害女背部鮮血直流

蕭亞軒消失1年半「現狀長這樣」！

15縣市豪大雨！丹娜絲撲日韓「南海低壓水氣更多」

影／台南渣男拖狗致死　網洗版肉搜

2歲妹夜躺石地　陪喵曬肚看星星

咪妃分手九妹後爆氣：談戀愛談成這樣太可悲！

男屍突張眼想喝水！復活後再次死亡

更多

最夯影音

更多

吃屎哥騎車衝國道跟館長宣戰！　「我死定了」紅斑馬一句話網笑翻

史詩級碰瓷！扛單車狂追貨車 大媽鑽車底躺平路人滿頭問號

男派出所前違停又擋出入口 他「死亡金屬腔」霸氣噴三寶

18歲女選手飆原創曲《Outside》　華晨宇驚呼：這她自己寫的嗎

亞洲最大寵物樂園「東山」再起 占地2萬坪！還有七星級貓狗飯店

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

直擊加拿大冰川天空步道

加拿大傑士伯國家公園內，懸空於峭壁上，可360度一覽洛杉磯山脈，遠眺阿塔巴斯卡冰川

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面