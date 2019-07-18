英特爾啟動內容創作者市場　瞄準5800萬個Youtuber

▲英特爾今年正式啟動內容創作者市場。（圖／業者提供）

記者周康玉／台北報導

PC進入戰國時代的後成熟期，繼推動電競市場後，英特爾再度啟動（empower）新市場，瞄準全球逾2億人的內容創作市場，正式開始行銷、教育創作者電腦（creator PC）市場，目前已經有10個品牌、20多款機種已經上市。未來更看好廣大的準專業消費者（prosumer）在創作PC市場潛力，試圖在激烈的電競市場中，開創出一條新曲徑。

英特爾將創作者市場區分為四塊範疇，按強度依序為專業使用者（professional）、準專業消費者（prosumer）、有社群習慣者（Socail／hobbies）與隨興使用者（Causual）。其中，準專業消費者雖然專業不是最高，但會是創作者電腦市場的最大宗、占29%，Youtuber就是典型例子。按全球2億個內容創作者計算，有5800萬個Youtuber都是潛在消費者。

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▼英特爾台灣分公司發言人李昆龍。（圖／業者提供）

英特爾強調，這一群內容創作者，換電腦的週期將會比一般消費者快上3-4倍。一般消費者大約2.5年到3.3年換電腦，但內容創作者大約9個月就會換新的。

英特爾台灣分公司業務暨行銷事業群總監林秀娟表示，創作者市場確實和電競市場有部分重疊，但奠基於電競市場已趨成熟的優勢，創作者市場不須像五年前的電競市場，只先從桌上型電腦（PC）著手，而會是PC和筆電（NB）兩者並進。從地域性來看，目前以成熟型市場像是美國、韓國最為積極。

至於這塊市場何時爆發？林秀娟表示，這要看品牌業者各自的努力，包括結盟軟體業者夥伴、行銷定位的操作等。此外，迎接5G世代，林秀娟也看好5G將會是creator PC催化劑。

▼英特爾台灣分公司業務暨行銷事業群總監林秀娟。（圖／業者提供）

英特爾台灣分公司發言人李昆龍表示，市場都大多的PC都太熟悉，但對創作者而言，他們所使用的PC，是要能反映其獨一無二的性格，包括使用軟體所需要的效能、有特定用途、具有敏感度等，英特爾在開拓市場過程中，除了先教育OEM夥伴和軟體夥伴，且會嘗試讓雙方結合，扮演end-to-end的角色。

英特爾認為，Creator PC必須具備以下特色：美學風格（時尚、安靜、小巧輕薄）；效能要在Intel Core i7（包含）以上，包括i9和Xeon等處理器效能；可升級性，像是可升級GPU和固態硬碟(SSD)等配備；具備輸入裝置，讓觸控功能/觸控筆在Tower及AiO等桌上型電腦上成為主流。

▼目前已有20多款創作者筆電上市。（圖／業者提供）