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Fed月底展開「預防性降息」　渣打看好美股、新興市場後市

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▲▼美股,華爾街,股市,。（圖／路透社）

▲美國聯準會（Fed）可能展開「預防性」降息，渣打看好美股、新興市場後市。（示意圖／路透社）

記者紀佳妘／台北報導

渣打銀行今（17）日發布《2019年第3季投資市場展望》，渣打銀行財富管理處投資策略部主管劉家豪表示，目前市場預期聯準會降息機率高，此「預防性」降息將有助於確保當前增長放緩是暫時性現象，而非衰退的初始階段。

劉家豪指出，風險性資產於今年上半年強勁反彈，全球股票領漲幅度超過10%；歐洲央行與其他央行也可能加入降息陣容，全球貨幣市場將更加寬鬆，股票有望領先其他資產類別。

請繼續往下閱讀...

在股市領域，渣打略微看好美國股票後市，因為美股的企業盈利持續增長，強勁的現金流支撐股票回購，更加寬鬆的貨幣政策也提振投資信心。

此外，新興市場資產往往在預防性降息的情景下表現良好，按照過往經驗，支撐因素是新興市場呈現明顯的復甦跡象，但貿易緊張局勢的潛在升級仍舊構成風險，因此復甦跡象能否持續仍有待觀察。

美國聯準會貨幣政策轉向更加溫和，劉家豪分析，國際美元在短期的1至3個月與更長期的6至12個月將走弱，貨幣與商品價格可能更加迅速發酵，對股票和債券的長期影響也相當顯著。

新興國家發債多以美元計價，美元走弱有助於降低政府公債償付壓力，緩解各國的財政狀況，支撐持續看漲新興市場美元政府債券的立場；另一方面，國際商品價格以美元定價，更是美元偏弱的直接受惠者，包括短期波動、通膨預期和美元走弱，均會支撐金價表現，渣打建議納入投資組合中約5至7%的比重，作為避險配置。

雖然全球央行降息將激勵風險性資產表現，但渣打認為，並非毫無波折，包括貿易戰、地緣政治緊張或通膨壓力等，都可能牽動投資市場波動劇烈，因此資產配置更需靈活調整。

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關鍵字：渣打,投資,股市,新興國家,降息,聯準會,黃金,美元,美股

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