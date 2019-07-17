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支應台商越南設廠　一銀、北富銀主辦仲琦科技22億聯貸案

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▲▼一銀,北富銀,聯貸,仲琦科技。（圖／一銀提供）

▲一銀與北富銀共同主辦仲琦科技22億元聯貸案。（圖／一銀提供）

記者吳靜君／台北報導

第一銀行與台北富邦銀行共同統籌主辦仲琦科技5年期新台幣22億元聯貸案完成，這次聯貸案將支應仲琦科技越南新廠投資計畫以及充實營運資金。

第一銀行與北富銀今(17)日與仲琦科技完成簽約，由一銀、北富銀共同主辦22億元、5年期聯貸案，參與聯貸案的銀行還有土地銀行、兆豐銀行及國泰世華銀行。

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一銀表示，仲琦科技成立迄今已逾30年，深耕寬頻電信設備領域多年，以產銷寬頻電信產品為主要業務，產品通過美國、歐洲、中國、日本等多國認證，並於美國、荷蘭、蘇州、上海等地設立銷售及售後維修服務據點，近年跨足經營自有品牌「Hitron」外銷歐、美及中南美洲市場有成。一銀指出，這次聯貸資金將用於支應越南新廠投資計畫暨充實營運資金，仲琦科技越南廠設立於北越海防市，未來新廠建置後，生產基地將分散為中國大陸蘇州及越南海防，將可靈活調度產能並調節生產成本，有助提升產品競爭力。

未來一銀將持續結合海內外據點，提供企業完整金融服務，且為協助企業海外設廠，第一銀行的跨境融資業務亦提供台商核心企業與境外關係企業融資服務，並搭配政府推動新南向政策各項中小企業融資信用保證專案，為全球台商客戶提供堅實後盾。

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關鍵字：一銀,北富銀,台商,越南,設廠,聯貸案,22億元,主辦,營運資金

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