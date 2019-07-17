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中信老臣涉賤賣資產　中信金提2點說明：參照鑑價並由董事會決議

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▲▼中信金融園區。（圖／記者李毓康攝）

▲中信金融園區。（圖／記者李毓康攝）

記者紀佳妘／台北報導

中信金前財務長張明田涉嫌賤賣不動產賺價差，引發外界高度關注。中信金今（17）日提出2點說明，強調整個過程均為鑑價公司所出具意見，並經董事會決議後進行。

首先是，坐落台北市信義區的前總部大樓（松壽大樓）於2015年11月以公開招標方式順利處分出售一事，中信金控表示，出售前的作業過程中，因考量該區段位址優越，未來將設立分行甚至因應業務所需擴大規模，因此保留所有權5%，同時也保留未來興建新大樓所有權20%的承購權利，與整棟建築的優先承買權。

請繼續往下閱讀...

中信金指出，原松壽大樓內的「新舞臺」因遭台北市政府評定為文化景觀，並要求未來在松壽大樓原址興建的大樓必須保留並重現「新舞臺」風貌，造成可使用空間減縮而影響投標意願與價值。

另在該作業過程中，台北市不動產景氣已不若先前蓬勃，所以參與投標情形也不如預期，在前述多重背景因素下，曾發生2次流標的情形，為求順利標售，於是參照外部獨立鑑價公司所出具的專業意見，逐步將出售底價自215億餘元，經過2次調整，最終調整為151億餘元。

中信金強調，這段陸續調整底價過程，均為鑑價公司所出具意見，並經本公司依照決策流程充分討論，且呈請董事會決議後進行。

再者是，針對2012年8月間出售台南市東區北門路不動產案，中信金指出，因為該不動產為公司無自用計畫的閒置資產，依照銀行法規定原即應儘速處分，不過由於該不動產座落區塊畸零、房舍也不堪使用，導致處分不易。

中信金表示，該案於接獲承購需求後，承辦人均依照本公司規定流程，並參照鑑價公司所出具意見辦理出售作業。

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關鍵字：中信金,弊案,松壽大樓,不動產,新舞台,張明田

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