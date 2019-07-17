金舶獎10大得獎名單出爐　商總推2大革命讓服務業成為台灣之光

▲商總今日舉辦首屆十兆創新創業品牌「金舶獎」頒獎典禮，理事長賴正鎰、國發會主委陳美伶頒獎給10位得主。（圖／記者林敬旻攝）

記者紀佳妘／台北報導

全國商業總會今（17）日舉辦首屆十兆創新創業品牌「金舶獎」頒獎典禮，名譽理事長王金平、理事長賴正鎰與國發會主委陳美伶等人出席致詞。理事長賴正鎰致詞時表示，仿效鄭和下西洋精神，拓展國際市場，首度由台灣出發的「品牌金舶獎」打造聯合艦隊，讓服務業品牌成為台灣之光。

賴正鎰指出，台灣勞工低薪問題得不到解決，關鍵在於從業人口高達60%的服務業未受政府推動政策重視，商業總會品牌創新服務加速中心有鑑於此發展型態，積極推動服務業2大革命，包括培訓國際品牌經紀人、打造BBS全球品牌經紀產業媒合系統，協助品牌對接海外通路或代理商。

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商總品牌創新服務加速中心執行長戴中興指出，當初成立目的就是要將台灣中小型服務業品牌，以聯合戰隊之姿，這是一場經濟上的革命，也是台灣轉型曙光，一起朝進亞洲、鏈接世界，一起賺外國人的錢。

▲波力環球總經理洪進山。（圖／記者林敬旻攝）

這次身為得主之一的波力環球，是全球最大碳纖維冰上曲棍球桿ODM製造廠，全球市佔率超過4成。波力環球總經理洪進山表示，以碳纖維技術為品牌核心能力，進行產品多角化發展，跨足其他複合材料產品，強化自有品牌發展，希望將產品推廣到全世界。

洪進山指出，另一個重點項目是運動場館，以華人市場為主，並鎖定大陸市場，認為這是成長最快、最有潛力的市場，目前已與當地進行洽談中。至於未來拓點目標，他說，從長遠來看，預期將設立20個據點。

▲麗源光電總經理顏家欣。（圖／記者林敬旻攝）

另家獲獎的企業是麗源光電，在奈米配方製程上的核心產品為薄膜發熱元，發展電熱水器、低電池波陶瓷吹風機等產品。總經理顏嘉欣表示，公司從生產、研發、製造轉型為品牌企業，這次獲得品牌的獎項，對公司來說，是最為關鍵的一大步。

顏嘉欣指出，今年公司除了推出電熱水器外，同時也會推出透明的烤肉盤，他認為，產品要擁有技術，也要有創新，發展品牌的過程中，發現時下年輕人並步拘泥於過去的老品牌，只要夠新穎的產品，一樣也能吸引目光，成為年輕人喜愛的品牌；公司目前在台灣、大陸、南美洲等市場深耕，未來規劃進軍美國、菲律賓市場。