「亞洲生技大會」首度在台登場　吸引25國代表齊聚

▲「亞洲生技大會」首度在台登場，吸引18國設立國家館參展。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

「2019 BIO Asia-Taiwan亞洲生技大會」將在7月24日至28日在南港展覽館登場，今（17）日舉辦展前記者會，亞洲生技大會籌委會李鍾熙表示，活動不僅是首度由台灣主辦，而且吸引600家廠商參展，總計達1700個攤位，還有25國代表參與論壇，讓展會和論壇規模達到空前。

李鍾熙表示，台灣生技產業能量不容小覷，這是「台灣生技月BIO Taiwan」連續舉辦16年後，「亞洲生技大會BIO Asia-Taiwan」首度擴大在台舉辦，內容包括亞洲生技論壇、亞洲生技大展、一對一商機媒合會、公司展望說明會、主題研討會等5大活動。

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李鍾熙指出，其中「亞洲生技大展」吸引18個國家，包括美國、加拿大、英國、印度、新加坡等設立國家館，總計超過100個國外廠商，像是國際藥廠、醫材、醫學中心前來參展，包括台灣中外製藥、奇異、羅氏、台灣默克、輝瑞等指標性跨國企業，以及國內知名重點醫學中心參與。

至於「亞洲生技論壇」，李鍾熙表示，哈佛大學醫學院教授卡普（Jeffery Karp），曾被麻省理工學院的技術評論雜誌評選為世界頂級創新者，將以「邁向加速的醫療創新」為題，分享其多年的創新醫療技術開發經驗，還有跨界投資議題、人工智慧、大數據、總計有80位國際級獎者前來分享。

最後，「主題研討會」則是與免疫醫學會、癌症醫學會、胰臟醫學會、細胞醫療協會、精準醫學學會、中華醫養健康總會等單位合辦會，探討細胞治療、免疫治療、精準醫療等突破性治療技術，以及全球胰臟癌治療趨勢和國際貿易戰下，華人醫療產業的商機焦點。