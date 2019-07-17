超萌緝毒幼犬　海關開放寄養家庭申請

▲緝毒犬幼犬。（圖／財政部關務署提供）

記者吳靜君／台北報導

緝毒幼犬開放寄養申請，有興趣的民眾可以申請成為寄養家庭。海關緝毒犬中心今(17)日表示，母種犬Debbie及Zona分別於108年5月9日及6月18日各產下7隻及9隻幼犬，在培育人員細心呵護下，幼犬健康狀況極佳，為犬訓中心增添生力軍。

關務署表示，本月底還會有一隻名為April的媽媽也即將臨盆，生下一胎緝毒犬，現在開放寄養家庭申請，而犬訓中心目前也有11隻母狗適合生產。關務署指出，寄養家庭有三大條件：一，位置最好是桃園以南、雲林以北的家庭；二，最好住家有院子提供幼犬有活動空間；三，申請人不能有前科。犬訓中心表示，原則上一個家庭以申請一隻為主，犬訓中心也會派員實地查訪寄養家庭，以確認是否適合照顧幼犬。

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目前關務署於各關共部署41隻緝毒犬，歷年累積協助緝獲毒品重量達9,166公斤，為海關邊境緝毒之一大利器。為讓幼犬得到最好的照顧及接受社會化訓練，海關積極推動寄養家庭制度。寄養家庭須經海關審核通過合於寄養條件的家庭，依海關指導方式義務協助照護犬齡2個月至1歲的犬隻，使幼犬從小習慣多元環境，長大後才可快速適應各種工作場所，幼犬經訓練平均約2-3歲開始執勤，執勤時間大約是7年。

目前已有339個家庭投入寄養家庭行列，協助352隻幼犬的社會化訓練，但是緝毒犬條件相當嚴謹，幼犬訓練成為緝毒犬的比率僅約兩成，與先進國家相比毫不遜色，但若無法成為緝毒犬，犬訓中心積極與國內用犬機關合作轉訓幼犬成為其他種類執勤犬，如行政院農業委員會動植物防疫檢疫局的檢疫犬、各縣市政府消防局的搜救犬等，發揮國家資源共享及最大邊際效益。

若有意願擔任海關緝毒幼犬寄養家庭，相關訊息請至海關緝毒犬專區 (網址: https://web.customs.gov.tw/Dog/Default.aspx) 查詢。