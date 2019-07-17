臉書稱Libra將由瑞士監管　FDPIC：尚未與我們聯絡

▲Libra專案負責人稱，Libra協會總部位於日內瓦，因此將受瑞士金融市場管理局監管。（圖／路透）

財經中心／綜合報導

臉書（Facebook） 加密貨幣子公司Calibra執行長馬庫斯（David Marcus）16日在聽證會上表示，Libra協會隱私主管機關將是瑞士的聯邦資料防護與資訊委員會（Swiss Federal Data Protection and Information Commissioner，FDPIC）。不過外電報導，FDPIC發言人稱，臉書尚未與該機構聯繫。

臉書計畫於2020年啟用自行開發的虛擬貨幣「Libra」，及其相對應的數位錢包Calibra，不過消息一出便迎來多方阻力。馬庫斯16日前往國會舉行的聽證會，回答國會議員們對Libra所有的疑慮。馬庫斯在會中表示，Libra協會總部位於日內瓦，因此將受瑞士金融市場管理局（Swiss Financial Markets Supervisory Authority，FINMA）監管，「出於數據及隱私保護的目的，瑞士的聯邦資料防護與資訊委員會將會負責監管Libra協會。」

請繼續往下閱讀...

不過當CNBC向該機構問及在監管Libra方面的作用時，FDPIC負責人韋勒（Hugo Wyler）在聲明中指出，臉書尚未與他們有過聯繫。「我們希望臉書或其推動者在時機成熟時為我們提供具體訊息。只有這樣，我們才能確定我們的法律諮詢及監督能力的程度。無論如何，我們正在公開辯論中關注該項目的發展。」臉書發言人稍早前也證實，尚未與FDPIC會面。

Libra近期遇到的困難阻力可說是愈來愈多，包括美國總統川普（Donald Trump）、聯準會主席（Fed）鮑爾（Jerome Powell）及美國財政部長梅努欽（Steven Terner Mnuchin）都指出在解決一些擔憂前，臉書不應推動加密貨幣計畫。不過與此同時，英國財政部長韓蒙德（Philip Hammond）態度卻相當正面，他表示，英國政府將嘗試與Libra接觸，並不會試圖阻止。