7大工商團體喊「罷工預告期」入法　最快7月底前拜會勞長

▲商總理事長賴正鎰。（圖／記者林敬旻攝）

記者紀佳妘／台北報導

國內航空業接連發起罷工，造成勞資雙方兩敗俱傷，同時也影響消費者權益，各界出現訂定「罷工預告期」的聲浪。商總理事長賴正鎰今（17）日表示，目前7大工商團體已有共識推動修法，同時也會與在同一場活動的陳美伶當面提出建議，計畫在7月底前拜會勞動部長許銘春。

中華民國全國商業總會今天舉辦首屆十兆創新創業品牌「金舶獎」頒獎典禮，名譽理事長王金平、理事長賴正鎰與國發會主委陳美伶等人出席致詞，10家得主更在百家品牌企業海選中脫穎而出，並接受陳美伶、賴正鎰頒獎。

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▲國發會主委陳美伶。（圖／記者林敬旻攝）

商總理事長賴正鎰會前受訪時表示，今天有機會見到陳美伶，找她當面聊聊罷工相關修法建議，像是罷工預告期30天，以及職業工會不得發起罷工，應由企業工會來發動。

賴正鎰指出，目前7大工商團體基本上已有共識，接下來會開始拜會勞動部、經濟部、國發會等相關部會推動修法，預計7月底將拜會勞動部長許銘春。

國發會主委陳美伶受訪時表示，近期航空業罷工事件後，相關主管機關、法規主管機關都有進行相關討論，同時也有立委關心此事，儘管目前尚未收到需要跨部會協調的訊息，不過若有需要，國發會就會給予協助，也會蒐集外國案例來參考。