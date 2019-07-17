央行總裁帶頭喊企業加薪　工商大老：不等於提高基本工資

▲基本工資漲不漲引起外界關注，勞動部將在8月14日召開基本工資審議委員會決議。（圖／記者周宸亘攝）

記者紀佳妘／台北報導

勞動部將在8月14日召開基本工資審議委員會，決定基本工資是否調整。工商大老紛紛對此事發表看法，有人認為在中美貿易戰影響，景氣尚未明朗化，去年基本工資已經調整一波，建議政府今年維持現狀不調漲，不過也有人認為，就交由基本工資審議委員會決議。

三三會今天舉行7月例會，理事長許勝雄會前受訪時表示，勞動部有基本工資審議委員會，並依照公式計算是否調漲基本工資，一切就按照現有機制來運作。此外，企業永續發展要去留才，讓員工得到比較好薪資待遇的機會，適時調整薪資是好事。

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▲三三會理事長許勝雄。（圖／記者湯興漢攝）

至於央行總裁楊金龍日前演講提到，企業應合理為員工加薪，創造良性循環的經濟成長。工商協進會理事長林伯豐認為，有賺錢的企業都會替員工加薪，但加薪不等於要提高基本工資，企業要能賺錢，政府必須提供友善的經營環境，如今基本工資已連3年調升，不過在太陽能產業歇業、工具機產業放無薪假等，在這種情況要提升基本工資是不妥當的，更主張本外勞基本工資脫鉤，才能讓本勞有感加薪。

全國商業總會理事長賴正鎰今天出席十兆創新創業品牌「金舶獎」頒獎典禮，他會前也提及，受到中美貿易戰影響，景氣尚未明朗化，去年基本工資已經調整一波，建議政府今年不要調漲，讓大家喘息一下，建議這次維持現狀不要調整。