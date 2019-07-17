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指定信用卡回饋上看25%　LINE Pay導入星巴克付款

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▲LINE Pay 今日推出LINE Pay星巴克電子禮物卡。（圖／LINE Pay提供）

▲LINE Pay導入星巴克結帳付款。（圖／LINE Pay提供）

記者姚惠茹／台北報導

LINE Pay今（17）日宣布，即日起消費者在全台星巴克門市，都可以開始使用LINE Pay結帳付款，而且從即日起到8月31日止，只要用LINE Pay消費在星巴克門市消費，即可獲得LINE POINTS 3%點數回饋，搭配指定信用卡回饋上看25%。

LINE Pay長期觀察用戶的生活模式與消費習慣，看準連鎖餐飲業行動支付需求的發展潛力，攜手知名咖啡品牌星巴克導入LINE Pay行動支付服務，消費者只要開啟LINE Pay「我的條碼」讓星巴克門市夥伴掃描，即可完成交易。

請繼續往下閱讀...

▲LINE Pay 今日推出LINE Pay星巴克電子禮物卡。（圖／LINE Pay提供）

▲星巴克掃描LINE Pay「我的條碼」即可結帳付款。（圖／LINE Pay提供）

LINE Pay宣布，推出一系列LINE POINTS高額回饋活動；即日起至2019年8月31日止，使用 LINE Pay「我的條碼」在星巴克門市掃描消費，即可獲得LINE POINTS 3%點數回饋。

同時，即日起至今年12月31日止，使用LINE Pay一卡通帳戶消費，再加碼10 %回饋，連結新光銀行帳戶並儲值，更可額外獲得8%現金回饋無上限，最高可享21％回饋。

值得注意的是，LINE Pay綁定指定銀行信用卡消費，包括中國信託LINE Pay卡、富邦J卡和聯邦賴點卡，更可獲得上看25%的超高額LINE POINTS回饋。

▲LINE Pay 今日推出LINE Pay星巴克電子禮物卡。（圖／LINE Pay提供）

▲LINE Pay推出「LINE Pay星巴克電子禮物卡」。（圖／LINE Pay提供）

此外，LINE Pay在今年7月22日、23日上午11點至晚上8點，攜手星巴克推出使用LINE Pay結帳的「專屬好友分享日」，享有全品項飲品買一送一的LINE Pay用戶限定活動。

延伸「LINE Pay 星巴克星意禮」服務，LINE Pay今日更推出「LINE Pay 星巴克電子禮物卡」，讓用戶能夠更彈性的運用電子禮物卡贈送給親朋好友，並在今年8月1日至8月31日，凡贈送即可獲得 LINE Pay星巴克星意禮大杯特選美式咖啡一杯。

▲LINE Pay 今日推出LINE Pay星巴克電子禮物卡。（圖／LINE Pay提供）

▲LINE Pay攜手星巴克推出系列優惠，點圖放大。（圖／LINE Pay提供）

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關鍵字：LINE,LINE Pay,星巴克

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