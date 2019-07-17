彭博億萬富豪指數「郭台銘參選期間淨資產縮水56億元」





▲鴻海創辦人暨董事郭台銘。（圖／記者屠惠剛攝）

財經中心／綜合報導

鴻海（2317）創辦人暨董事郭台銘在國民黨總統初選失利，而且根據彭博億萬富豪指數（Bloomberg Billionaires Index）統計，郭台銘參選的這3個月以來，淨資產從45億美元（1408億元新台幣）減少到43.2億美元（1352億元新台幣），等於縮水1.8億美元（56億元新台幣）。

根據彭博億萬富豪指數（Bloomberg Billionaires Index）統計，扣除質押股票，郭台銘在4月17日宣布參選當天，淨資產為45億美元（1408億元新台幣），但是到7月15日國民黨公布總統初選結果時，淨資產為43.2億美元（1352億元新台幣），等於淨資產縮水1.8億美元（56億元新台幣）。

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郭台銘身家主要包括鴻海、群創、SDP（堺顯示產品公司）與夏普（SHARP）持股，其中單以鴻海來看，郭台銘在4月17日宣布參選當天，鴻海收盤價91.8元，7月15日的收盤價則在78.1元，近三個月跌幅約15％，導致郭台銘身家縮水約183億元。

而且原本隨著鴻海股價在昨（16）日站上80元大關，根據《富比士》統計，連帶推升郭台銘身家一天增加1.59億美元（49億元新台幣），重返70億美元（2191億元新台幣）大關，排名全球第246，穩坐台灣首富。

台股今（17）日大盤回檔修正，鴻海跟著走跌，終場收在79.3元，跌幅0.88％，但是郭台銘6月再加碼買進550張鴻海股票，並已連續8個月加碼自家股票，總計持股來到133萬7938張，持股比重約9.65%，若以今日收盤價計算，等於郭台銘身家一天又縮水達9.36億元。