IMF第一副總裁：正視中國大陸崛起與金融創新科技　讓經濟重要國家擁有更大話語權及責任

▲IMF未來需適應正在崛起的經濟大國和新的金融科技。（圖／路透）

財經中心／綜合報導

國際貨幣基金組織(IMF)的第一副總裁利普頓（David Lipton）表示，IMF如果希望在未來能長期保持影響力的話，就必須適應中國大陸等正在崛起的經濟大國和新金融科技。

利普頓在參加布雷頓森林協定（Bretton Woods Agreements）創立75週年的大會時指出，經濟活動的中心將在未來數十年內發生轉移。新的金融中心將變得愈來愈重要，也可能會出現新的儲備貨幣。而且，他表示IMF必須做出改變，以維持穩定而健全的國際貨幣體系。

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此外，利普頓表示，自由貿易、彈性滙率和非破壞性的資本活動是維持全球經濟繁榮的必要因素。而這就是多邊機構，特別是IMF的作用將比以往更加重要。

不過，利普頓也指出，基於經濟影響力的IMF份額投票權制度並未完全跟上經濟現實的發展，目前美國擁有16.52％的投票權，其次是日本的6.15％和中國大陸的6.09％。

利普頓認為，若要讓IMF維持其全球影響力，就需要讓經濟重要性上升的國家擁有更大的話語權，以及相應的責任。

此外，新的金融科技也是利普頓所重視的議題，他表示，金融科技的發展可以幫助市場重新定位金融業；更有效率的為實體經濟服務，以及創造新的就業機會。

不過，利普頓認為，金融創新所帶來的不只有好處，也有隱憂。舉例來說，虛擬貨幣的發展可能會造成新的壟斷、個人資訊外流；也可能被用來進行非法活動、威脅金融穩定。