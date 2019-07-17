智能理賠AIoT交流平台　工研院鏈結保險與醫療

▲前排左起為林口長庚副院長溫明賢、壽險公會秘書長林金樹、中華民國軟體協會秘書長詹麗淑、工業局組長林俊秀、工研院服科中心執行長鄭仁傑、工業局科長林青嶔，後排左起為新光人壽部資深協理廖晨旭、壽險公會顧問翁仲和、眾匯智能董事長王欽堂、工研院服科中心顧問袁啟亞、壽險公會顧問楊晴雯、清華大學副教授韓傳祥、台北醫學大學附設醫院院長室特助羅友聲、中華電信區塊鏈顧問李長恩。（圖／工研院提供）

記者姚惠茹／台北報導

工研院今（17）日宣布，執行工業局「數據創新服務生態系推動計畫」，未來將透過健康保險AIoT交流平台，結合壽險業及醫療業，發展保險與醫療數據共同模式與統一資料規格，讓保戶都能夠獲得更實用的健康促進與保險服務。

台灣人超愛買保險，根據統計，2018年壽險業保費收入高達3.51兆元台幣，平均1人就有2.5張以上壽險保單，高居全球第一。隨著台灣進入高齡社會，壽險業歷年理賠件數與金額也逐步增高，107年保險理賠規模高達1,300萬件，總金額超過新台幣1.86兆元。

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工研院服科中心執行長鄭仁傑表示，目前保險理賠面臨許多窘境，像是冗長的人工流程、各家醫院格式不一的保險單據等，有時因特定的理賠項目，保險用戶過於仰賴駐點醫院業務員，導致保險公司浪費過多人力在第一線與保戶溝通。

鄭仁傑指出，為了簡化理賠流程，工研院的資料中樞技術（data hub），運用區塊鏈的不可竄改性、去中心化及溯源追蹤等功能，整合商業保險公司與醫院的資訊流，建立健康風險評估預測模型因此，已吸引多家壽險業者與醫療院所陸續洽案。

今年國泰人壽推出台灣首創外溢團險健促專案，更運用工研院用戶行為分析及健康風險評估(HRA)，結合無敵科技、台灣國際航電(Garmin)、虹映科技(JoiiUp)等4家公司共同合作，組成「樂活利企業外溢團險健康數據服務領域團隊」，以獎勵機制鼓勵企業員工。

凡是團險被保人的企業員工，皆可進行免費線上健康年齡評估、透過每日運動步數達標7500步積點兌獎，就可獲得活利幣，並在樂活利平台兌換好禮。

而且企業若符合雙方議定的理賠門檻標準，更可在保單終期依企業員工參與健促活動情形申請健康促進回饋金，以團險保費一年1000萬為例，企業最高有機會拿回50萬的健康促進回饋金。



工研院首次與中華民國人壽保險商業同業公會合辦「健康保險數據交流與創新服務討論會」，聚焦在目前最熱門的區塊鏈、智能理賠、AIoT創新健康服務等相關技術產業最新發展的討論，邀請到台北醫學院附設醫院、壽險公會、新光人壽，以及清華大學計量財務金融學系等共同參與。