低利與保證獲益商品衝擊！　投資績效是台保險業最大風險

▲根據資誠調查，低利環境與保證獲益商品，造成了台灣保險業最大威脅就是投資績效。（圖／翻攝自Pixabay、示意圖）

記者吳靜君／台北報導

資誠會計師事務所今（17）日公布《2019全球保險業風險調查報告》，根據調查顯示，與全球擔心科技、網路所帶了的風險，台灣業者反而擔心投資績效以及利率所帶來的風險。

根據資誠的報告顯示，儘管今年的市場氛圍不如往年樂觀，但是保險業者大多已經提前意識，因應風險的能力也比以往年更佳，保險業者對於因應風險能力的自信分數平均分數3.11分（最好為5分），也相對於前一次的3.02分，有所拉升。

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科技風險 首度成為全球保險業風險之首

進一步觀察，全球保險業者最擔心的前5項風險分別為科技風險、網路風險、變革管理風險、監管風險以及投資績效風險；而各別區域來看，美洲因為民粹主義政治興起，「政治風險」排名最高；亞太之外的地區，則憂心「氣候變遷」；亞太地區則是憂心「企業聲譽」。

值得注意的是，這次科技風險首度成為全球保險業風險之首，資誠聯合會計師事務所金融產業服務副營運長及金融科技負責人李潤之指出，在網路犯罪威脅日益猖獗的數位化時代，與網路犯罪密切相關的正是變革管理風險，保險業正面臨數位科技與虛擬世界帶來的經營挑戰。

低利環境 投資與利率仍是台業者最大威脅

相較台灣來說，業者最關心的前5大風險，依序為投資績效、利率、管理品質、總體經濟、有保證收益的產品。資誠會計師事務所表示，由此排名可看出，相較於全球其它地區的保險業受訪者將與科技相關的風險視為首要風險，台灣業者多將首要風險聚焦於投資績效及利率等和獲利能力較為相關的風險。

低利率的環境以及其對投資績效、保證收益產品和產業整體獲利能力所帶來的影響，使得台灣保險業者不敢掉以輕心。根據保發中心統計顯示，2018年臺灣保險滲透度為20.68%，已多年居全球之冠。隨著台灣保險市場日漸飽和，保險業如何在低利率時代下，擴張市場並維持成長及獲利動能，將是業者當前的重要課題。

▲科技發展也改變了全球保險業的型態，以及要面對攻擊與新的風險（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

更嚴格的法規制度 業者面臨更多挑戰

資誠表示，將有更多法規制度，影響全球保險業的經營方向，包括歐盟個資保護法(GDPR)、洗錢防制與打擊資恐(AML/CFT)等帶動全球方向的各式新法規標準。此外，為了與新會計準則公報IFRS 17接軌所產生的壓力，更加深現有的挑戰。在有限的時間內解決與實施新會計準則標準，對業者而言將會是一大挑戰。

資誠聯合會計師事務所金融產業服務副營運長及保險業負責人陳賢儀認為，若國內保險業者仍依目前產壽險公會提出並報主管機關之的入計畫及時程，循序漸進掌握並討論各項重要議題及可行之解決方案，相信台灣所有保險業者皆可依主管機關訂定實施IFRS 17之時程順利接軌。

此份報告，是由資誠PwC與金融創新研究中心共同進行，自2007年起，每兩年發布一次，針對全球保險公司所面臨的主要風險進行調查，用意在揭露保險業於現階段之市場動盪與業務發展中所面臨的風險，並透過對保險從業人員及觀察員的回答，歸納出目前最緊迫的風險。本這次查彙總來自53個國家共927份有效問卷，其中包括66位台灣的業者。