貿易戰打亂全球供應鏈　台商轉移陣地赴東協比返台還要多

▲最新調查指出，近8成製造業廠商認為中美貿易糾紛會對公司訂單、產能或營運造成影響。（圖／達志影像／美聯社）

記者紀佳妘／台北報導

中美貿易戰牽動全球供應鏈布局，政府端出方案期盼吸引台商回流，帶動一股投資熱潮，不過根據中經院最新調查顯示，不少台商因貿易糾紛打算遷廠或改變策略，但考慮遷廠東協的台商比例高於返台投資。

中華經濟研究院今天公布半年一次「台灣採購經理人營運展望調查」，結果發現製造業受訪廠商今年上半年營運、利潤率均較2018下半年來得差，不過預期2019下半年表現將會比上半年來得好轉。

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調查顯示，全體製造業中，有78.9%認為中美貿易糾紛會對訂單、產能或營運造成影響。另外，全體製造業有60.7%有在大陸設廠或營運據點，也就是所謂的「台商」。

受到中美貿易戰紛爭影響，有63.4%台商已採取因應措施，其中有55.8%擬改變投資、遷廠與服務據點，而這些台商首選據點依序為東協、台灣、美國、歐洲及大陸。

調查指出，在台商中，因美中貿易糾紛而改變投資遷廠服務據點策略，且評估回台灣投資設點的企業比重約占18.9%，不過考量遷廠東協的業者比率遠較遷回台灣的業者多出8.7個百分點。

外界關注製造業是否願意繼續投資台灣，然而從中經院調查中發現，全體製造業有59.2%表示，「不」評估新增產能、服務據點或資本投資於台灣，主要有3大原因，分別是市場規模、政策不確定性以及土地廠房取得，比例分別為39.6%、35.8%、28.3%。