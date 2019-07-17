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「疑歐派」若當選英國首相　全球金融市場不確定性大增！

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▲英國脫歐的談判或將面臨更大困難。（圖／路透）

▲英國脫歐的談判或將面臨更大困難。（圖／路透）

財經中心／綜合報導

英國脫歐的戲碼已經上演了3年，倘若下週「疑歐派」的Boris Johnson成為新任英國首相的話，歐盟或將面臨無協議脫歐或再度重新談判。

而且，Johnson表示，無論是否跟歐盟（European Union）達成協議，都將在今年10月31日退出歐盟。這對英國與歐盟來說，都無疑是一顆重磅的深水炸彈。

請繼續往下閱讀...

根據國際貨幣基金組織（IMF）的統計，歐盟內部市場的經濟總量高達18.7兆美元（新台幣585.7兆元），若英國貿然無協議脫歐將使雙方的經濟受到重大的衝擊，進而影響金融市場和貿易。

不過，歐盟方面的態度也趨強硬，雖然歐盟願意繼續談判，但是，要在10月達成脫歐協議幾乎是不可能的任務。一位參與3年脫歐談判的歐盟官員表示：「倘若英國要求就脫歐一事重新談判，我們會說：『謝謝，但不用了。』」。

根據英國國家統計局的統計，英國的出口有44％進入歐盟市場，所以英國希望在脫離歐盟後，還能繼續留在歐洲單一市場內。不過，英國不願意接受歐盟關於境內人民自由流通的法規，所以脫歐協議相當難產。

此外，假如對歐強硬派的Boris Johnson成為英國新首相的話，歐盟將迎接更加充滿敵意的脫歐談判。而且，全球的金融市場也將面臨更大的不確定性。

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關鍵字：英國脫歐,歐盟,英國

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