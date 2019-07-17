「台灣不給，我去巴黎拿」　廖人帥MV入圍ARFF國際影展

記者許逸群／台北報導

導演廖人帥（Leo）作品再登國際！廖人帥先前與歌手張靚穎合作的《Body First》隱形MV，原理使用大量運用視覺錯視（Optical illusion），在網路上引起熱烈討論，作品近期入圍「ARFF巴黎國際影展」，讓廖人帥興奮表示：「台灣不給的，我去巴黎拿。」

▲廖人帥MV作品入圍ARFF巴黎國際影展。（圖／取自廖人帥臉書、資料照）

該MV嘗試將實驗性與藝術結合，打造「隱形的MV」，大量運用視覺錯視，並以黑白兩色架構出設計藝術感十足的世界，概念則是以「遠遠看著愛，反而才得以看清楚愛的全貌」為主。廖人帥表示，這個作品沒有考量過商業性，幾乎純粹是藝術與實驗性質，「感覺比較難被大眾喜歡，但想要試試看。」

▲▼廖人帥打造的「隱形MV」得有一定距離才看得清。（圖／翻攝YouTube）

廖人帥先前《Dust My Shoulders Off》的MV幾乎席捲了全球，至今都還仍有十足的討論度。如今，他的 導演才華再次被國際看見，入圍了ARFF巴黎國際影展，他表示：「相信這只是這作品的第一個國際肯定，未來應該會更多，期待。再次謝謝張靚穎 ，每次聯合一出手，目標沒別的，就是世界！」

《Body First》MV故事表達出，一對男女（象徵亞當與夏娃）一見如故，他們慢慢走進彼此，就在他們接吻的瞬間，一切有了變化，黑白條紋開始瓦解、隨風飄散，他們慢慢從黑白條紋的二次元，恢復成真實的自己。特別的是，MV結尾牽手大樓崩塌，則是對電影《Fight Club》經典一幕的致敬。