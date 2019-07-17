LV老闆身價超越比爾蓋茲！財富今年增390億美元　登上「全世界第2大富豪」

▲法國精品龍頭LVMH執行長阿爾諾（Bernard Arnault）。（圖／路透社）

財經中心／綜合報導

富豪排行洗牌！法國精品龍頭LVMH執行長阿爾諾（Bernard Arnault）16日首次超越微軟共同創辦人比爾蓋茲（Bill Gates），登上彭博億萬富豪排行榜第2名。這也是彭博億萬富豪指數排行編製7年以來，比爾蓋茲首次跌出前2名，落居第3。

根據彭博報導，阿爾諾擊敗比爾蓋茲的原因是LVMH股價在巴黎市場創下歷史新高，使得淨資產增加到1076億美元，較比爾蓋茲多2億美元。在2019年，阿爾諾的財富增加390億美元，是目前彭博億萬富豪指數500強中，增幅最大的一位。

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彭博億萬富豪排行榜全球首富仍是亞馬遜創辦人兼執行長貝佐斯（Jeff Bezos），儘管貝佐斯在離婚後將資產分給前妻麥肯琪（MacKenzie Bezos），讓她成為全球第4富有的女性，但貝佐斯的淨資產今年仍略微增多，達到1250億美元。

若不是比爾蓋茲大手筆捐出財富，作慈善捐贈，他仍然是全世界最富有的人。他捐給與夫人聯名的「蓋茲基金會」金額超過350億美元。

現年70歲的阿爾諾上個月加入貝佐斯及比爾蓋茲的行列，成為世界上第3位身價超過1000億美元的富豪之一。報導指出，這3人的財富總和，超過了標準普爾500指數（S&P 500 Index）中幾乎所有公司的市值，包括沃爾瑪（Walmart）、埃克森美孚（ExxonMobil）和迪士尼公司（The Walt Disney Company）。

至於台灣方面，進入彭博億萬富豪500名內的有旺旺集團蔡衍明，淨資產為61.1億美元，為全球第294名；潤泰集團總裁尹衍樑淨資產為43.6億美元，為全球第466名；鴻海集團創辦人郭台銘淨資產為43.3億美元，為全球第471名。

▲彭博億萬富豪指數排行。（圖／翻攝自彭博）